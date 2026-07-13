Haryana Weather : हरियाणा में आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट

बाकी प्रदेश में शुष्क रहेगा मौसम, 18 जुलाई तक प्रदेश में मानसून का असर रहेगा कम

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : पिछले दिनों अच्छी बारिश के बाद अब प्रदेश में मानसून कुछ कमजोर पड़ चुका है। जिसके चलते प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम आमतौर पर शुष्क बने रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने मौसम संबंधी जानकारी साझा करते हुए बताया है कि प्रदेश के नौ जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

जिन जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है उनमें पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत और जींद शामिल है। इन जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अन्य जगह मौसम शुष्क रहेगा।

हरियाणा में कमजोर पड़ा मानसून

हालांकि मानसून कमजोर पड़ने के कारण प्रदेश में 18 जुलाई तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद भी इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में पिछले दिन की तुलना में औसतन अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान भिवानी में 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

15 जुलाई तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील

चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष डॉ मदन खीचड़ ने बताया कि 15 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने व बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तरी जिलों में बीच बीच में हवाओं व गरज-चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, परंतु दक्षिणी व पश्चिमी जिलों में कुछ एक स्थानों पर छिटपुट या हल्की बारिश की संभावना है।

प्रदेश की नदियों में पानी का बहाव सामान्य

गत दिनों हिमाचल में हुई बारिश से यमुना सहित हरियाणा की कई नदियों मारकंडा, टांगरी और घग्घर नदी के पानी में अचानक वृद्धि हो गई थी। जिस कारण इनका पानी खेतों में घुस गया। हालांकि पानी ज्यादा न होने के कारण किसानों को किसी तरह के नुकसान की अभी तक खबर नहीं आई है। वहीं अब इन सभी नदियों का पानी सामान्य है और कहीं पर बाढ़ इत्यादि की जानकारी नहीं है।

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