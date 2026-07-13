Urfi Javed Video: गुब्बारों से बनी ड्रेस पहनकर छा गईं उर्फी जावेद, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या बना डाला

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Mohit Saini
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Urfi Javed Video: गुब्बारों से बनी ड्रेस पहनकर छा गईं उर्फी जावेद, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या बना डाला
उर्फी जावेद ने एक बार फिर अपने अनोखे फ़ैशन सेंस से सबका ध्यान खींचा है।

Urfi Javed Video: एक्टर और फैशन इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद ने अपने अनोखे स्टाइल सेंस से एक बार फिर इंटरनेट पर सबका ध्यान खींचा है। बोल्ड और क्रिएटिव आउटफिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मशहूर उर्फी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से बैलून-इंस्पायर्ड एलिमेंट्स से बनी एक शानदार ड्रेस दिखाई। जहां इस आउटफिट ने तुरंत ऑनलाइन चर्चा छेड़ दी, वहीं इस डिज़ाइन के पीछे के दिल को छू लेने वाले मैसेज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

उर्फी ने ड्रेस के पीछे की कहानी बताई

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उर्फी ने बताया कि उन्होंने असल में यह आउटफिट लगभग चार साल पहले डिज़ाइन किया था, लेकिन इसे पहनने का मौका कभी नहीं मिला। जब उन्होंने हाल ही में इसे एक वीडियो में दिखाने का फैसला किया,

तो उन्हें पता चला कि समय के साथ इसकी ज़िप फंस गई थी और एडिटिंग के दौरान एक स्ट्रैप ढीला हो गया था। हालांकि इस वार्डरोब मालफंक्शन से उन्हें निराशा हुई, फिर भी उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ वीडियो शेयर करने का फैसला किया।

डिज़ाइन में छिपा एक दमदार मैसेज

उर्फी ने बताया कि इस आउटफिट का फैशन से परे एक गहरा मतलब है। उनके अनुसार, बैलून-थीम वाली ड्रेस खुद ज़िंदगी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी एक बैलून की तरह है। जब तक इसे सही देखभाल मिलती है, यह बढ़ती रहती है, लेकिन ज़्यादा दबाव इसे फोड़ सकता है। इस आउटफिट के ज़रिए वह लोगों को याद दिलाना चाहती थीं कि वे ग्रोथ को अपनाएं और साथ ही बेवजह के तनाव और नेगेटिविटी से बचें।

फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

उम्मीद के मुताबिक, वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। जहां कई फैंस ने उर्फी की क्रिएटिविटी की तारीफ़ की और उनके कॉन्फिडेंस को सराहा, वहीं कुछ लोगों ने डिज़ाइन के बारे में मिली-जुली राय ज़ाहिर की। कुछ लोगों ने आउटफिट को प्यारा और रिफ्रेशिंग बताया, जबकि कुछ को लगा कि इसे अलग तरह से स्टाइल किया जा सकता था।

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक दशक से ज़्यादा का सफ़र

उर्फी जावेद ने 2016 में ‘बड़े भैया की दुल्हनिया’ के साथ टेलीविज़न पर अपने एक्टिंग सफ़र की शुरुआत की। बाद में वह ‘बेपनाह’, ‘डायन’, ‘मेरी दुर्गा’, ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ और ‘कसौटी ज़िंदगी की’ जैसे पॉपुलर शो में नज़र आईं। फिक्शन शो के अलावा, उन्होंने ‘बिग बॉस ओटीटी’, ‘स्प्लिट्सविला’ और ‘द ट्रेटर्स इंडिया’ जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया है, जिससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली हस्तियों में से एक के तौर पर उनकी पहचान और मज़बूत हुई है।

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