Himachal Weather : आज से 16 जुलाई तक हिमाचल में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना, लोगों से एहतियात बरतने की सलाह

Himachal Weather (आज समाज), शिमला : प्रदेश में एक बार फिर से मानसून पूरी तरह से एक्टिव होने जा रहा है। इससे पूरे प्रदेश में न केवल बारिश का दौर चलेगा बल्कि कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग की शिमला शाखा द्वारा जारी किए गए ताजा बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं भारी बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन की आंशका भी जताई गई है। इसी कारण स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहें। कहीं बाहर जाने से पहले पूरी तरह से मौसम और यातायात की जानकारी आवश्यक रखें ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़।

इस तरह रहेगा प्रदेश का मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूवार्नुमान के अनुसार, 16 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से 12 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की थी। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तेज हवाएं चलने का पूवार्नुमान है, जो यात्रा करने वालों के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने का संकेत है।

18 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम

अगले सात दिनों के पूवार्नुमान के अनुसार, मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अलग-अलग दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 17 और 18 जुलाई को भी प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि मानसून की सक्रियता अभी बनी रहेगी।

भूस्खलन से एनएच पांच बाधित

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर स्थित रल्ली के समीप लाल ढांक की पहाड़ियों से भारी भरकम चट्टान गिरी हैं। भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग पांच अवरुद्ध हो गया है। यातायात ठप होने से दोनों जाम लगा गया है। भूस्खलन की यह घटना रविवार शाम 5 बजे हुई। प्रशासन हाईवे को बहाल करने में जुटा हुआ है। 12 जुलाई को शिमला शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली कार्ट रोड पर यातायात कई घंटों तक ठप रहा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के पास मलबा और एक पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। यह घटना रविवार सुबह हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं।