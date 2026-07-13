Thailand Fire Incident : थाईलैंड में आग का गोला बना पब, 27 की मौत

इस हादसे में कई लोगों के गंभीर होने से बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

Thailand Fire Incident (आज समाज), बैंकॉक : थाईलैंड में आग लगने की एक दर्दनाक घटना में 27 लोगों की मौत होने का समाचार है। जानकारी के अनुसार इस घटना में कई लोग बहुत ज्यादा गंभीर हैं और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जानकारी के अनुसार आग लगने की यह घटना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोमवार अल सुबह (भारतीय समय अनुसार) हुई।

हालांकि दमकल कर्मियों ने मात्र आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया लेकिन तब तक 27 लोगों की जान जा चुकी थी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीरकुल ने घटनास्थल पर पत्रकारों से कहा कि हादसे में 27 लोगों की मौत हुई है और कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

छुट्टी होने के कारण पब में काफी भीड़ थी

बताया जा रहा है कि रविवार को छुट्टी होने के कारण पब में काफी ज्यादा भीड़ थी। जिस समय आग लगी उस समय स्थानीय समय अनुसार काफी ज्यादा रात थी। उस समय लोग मस्ती में झूम रहे थे। अचानक लगी आग से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी थी। राहतकर्मियों ने बताया कि आग लगने की सूचना देर रात को मिली। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में उत्तरी बैंकॉक स्थित पब के मुख्य द्वार से ऊंची लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। लोग जान बचाने के लिए बाहर भागते नजर आए, जबकि आसमान में काले धुएं का घना गुबार फैल गया।

दमकल ने आधे घंटे में पाया नियंत्रण

अधिकारियों के मुताबिक, आग पर काबू पाने में दमकलकर्मियों को लगभग 30 मिनट लगे। हादसे के बाद की तस्वीरों में पब के अंदर जली हुई मेज-कुर्सियां और बुरी तरह क्षतिग्रस्त ढांचा दिखाई दे रहा है। फिलहाल अधिकारी बैंकॉक के ताजा हादसे की विस्तृत जांच कर रहे हैं। मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।