Ind vs WI Playing XI: श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी को किया प्लेइंग XI से बाहर, क्यों लिया फैसला

वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर भारत की T20I प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया है. 15 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल किया गया था.

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में वही हुई जिसका आशंका थी. कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने लखनऊ मैच से वैभव सूर्यवंशी को बाहर करने का फैसला लिया. उनको एक बार फिर भारत की T20I प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया है. 15 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल किया गया था. अपने घर पर खेलने उतरी टीम में कई बदलाव है.

जापान में खेल गए एशियन गेम्स में टीम की कोचिंग वीवीएस लक्ष्मण के हाथों में थी. वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में भेजा था. संजू सैमसन ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी. गौतम गंभीर ने जैसे ही कोच की जिम्मेदारी संभाली वैभव प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए. भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने भी सोमवार को इस बात की तरफ इशारा कर दिया था. मोर्केल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम सभी वैभव की प्रतिभा से वाकिफ हैं. वह जितना ज्यादा समय इस माहौल में क्वालिटी खिलाड़ियों के साथ बिताएंगे. यह उनके क्रिकेट के लिए उतना ही अच्छा होगा.”

🚨 Toss and Team News 🚨 #TeamIndia have won the toss and elected to bowl in the 1️⃣st #INDvWI T20I. Here’s a look at the Playing XI 🙌 Updates ▶️ https://t.co/2czVyKWreK @mflone_ https://t.co/mgtnslR6GZ — BCCI (@BCCI) October 6, 2026

वैभव के बिना भारत की प्लेइंग-11

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रही प्लेइंग इलेवन और पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स फाइनल में काफी फर्क है. वैभव सूर्यवंशी की जगह ऑलराउंडर नमन धीर को चुना गया है. जसप्रीत बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह को आए हैं जबकि वाशिंगटन सुंदर के स्थान पर मयंक यादव की वापसी हुई है. रवि बिश्नोई को कुलदीप यादव ने प्लेइंग-11 में रिप्लेस किया है.

भारत की प्लेइंग इलेवन:

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और कुलदीप यादव।