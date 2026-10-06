Himachal News: मंडी में नौकरी छिन जाने से परेशान कर्मचारी ने खाया जहर, परिजनों ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक में नौकरी छिनने से परेशान एक कर्मचारी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक में नौकरी छिनने से परेशान एक कर्मचारी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। कर्मचारी का इलाज किया जा रहा है। इस घटना से अस्पताल में हड़कंप मच गया है।

नौकरी छिन जाने से था परेशान

लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे 13 वार्ड ब्वॉय को अचानक ड्यूटी से हटा दिया गया। रोजगार छिनने से उपजे गंभीर आर्थिक संकट और मानसिक तनाव के कारण एक कर्मचारी ने जहर निगलकर आत्महत्या का प्रयास किया। इन कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व ठोस व्यवस्था या नोटिस के अचानक काम से बाहर कर दिया गया। उनका आरोप है कि इस कार्रवाई से उनके सामने दो वक्त की रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

ठेकेदार पर शोषण का आरोप

प्रभावित कर्मचारियों ने संबंधित आउटसोर्स ठेकेदार पर भी मनमानी और शोषण के आरोप लगाए हैं। अचानक रोजगार छिनने और भविष्य को लेकर छाए अनिश्चितता के बादलों से आहत होकर वार्ड ब्वाय बलवंत सिंह ने खौफनाक कदम उठाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि समय रहते उसे अस्पताल में ही उपचार मिल गया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि, इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार और अन्य प्रभावित कर्मचारियों में भारी रोष है।

विधायक ने लिया हाल-चाल

घटना की सूचना मिलते ही बल्ह क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी तुरंत अस्पताल पहुंचे और पीड़ित कर्मचारी का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

घटना की जांच की मांग

प्रभावितों और उनके स्वजनों ने प्रदेश सरकार तथा अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही, सभी 13 वार्ड ब्वाय को तुरंत प्रभाव से बहाल कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। ऐसा न होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।