50 साल का सूखा होगा खत्म! हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, कौन करेगा कप्तानी

By
Viplove Kumar
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हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है.
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हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान

नई दिल्ली. भारतीय टीम अपनी खोई प्रतिष्ठा हासिल करने हॉकी वर्ल्ड कप में उतरेगी. टीम को खिताब जीते 50 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. हॉकी इंडिया ने 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. अनुभवी डिफेंडर और स्टार ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को टीम का कप्तान बनाया गया है. दिग्गज मिडफील्डर मनप्रीत सिंह अपनी अनुभव का दम दिखाते नजर आएंगे.

मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टीम सलेक्शन के बाद कहा कि खिलाड़ियों का चयन उनकी मौजूदा फॉर्म और प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. उन्होंने कहा कि टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन है. फुल्टन ने कहा, “यह संतुलित टीम है. इसमें बड़े टूर्नामेंट का अनुभव रखने वाले खिलाड़ी भी हैं और शानदार फॉर्म में चल रहे युवा खिलाड़ी भी. हम एक-एक मैच पर ध्यान देंगे और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे.”

गोलकीपिंग और डिफेंस मजबूत

गोलकीपर की जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा संभालेंगे. वहीं डिफेंस की कमान कप्तान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में होगी. उनके साथ जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच जैसे मजबूत डिफेंडर टीम का हिस्सा हैं.

मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन

मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ नीलकांत शर्मा, राजिंदर सिंह और आदित्य अर्जुन लालगे को भी मौका मिला है. फॉरवर्ड लाइन में मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह और शिलानंद लाकड़ा विरोधी टीमों की रक्षा पंक्ति को चुनौती देंगे. हाल ही में एफआईएच प्रो लीग के लिए चुनी गई 24 सदस्यीय टीम के चार खिलाड़ी इस बार विश्व कप टीम में जगह नहीं बना सके. इनमें अमनदीप लाकड़ा, राज कुमार पाल, रबीचंद्र सिंह मोइरांगथेम और सेल्वम कार्थी शामिल हैं.

50 साल बाद इतिहास दोहराने की चुनौती

भारत का लक्ष्य 1975 के बाद पहली बार हॉकी विश्व कप जीतना होगा. भारतीय टीम ने 1975 में कुआलालंपुर में विश्व कप का खिताब जीता था. इसके अलावा भारत ने 1971 में कांस्य और 1973 में रजत पदक अपने नाम किया था. हालांकि, 2023 विश्व कप में घरेलू मैदान पर भारतीय टीम नौवें स्थान पर रही थी.

पाकिस्तान से होगा महामुकाबला

भारत को पूल-डी में इंग्लैंड, वेल्स और पाकिस्तान के साथ रखा गया है. टीम अपने सभी लीग मुकाबले नीदरलैंड के एम्सटलवीन में खेलेगी.

15 अगस्त: भारत बनाम वेल्स
17 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड
19 अगस्त: भारत बनाम पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला टूर्नामेंट के सबसे चर्चित मैचों में से एक माना जा रहा है.

वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

गोलकीपर: मोहित एचएस, सूरज करकेरा।

डिफेंडर: हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच।

मिडफील्डर: मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, नीलकांत शर्मा, राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालगे।

फॉरवर्ड: मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा।

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