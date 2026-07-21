दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दे दिया है। हालांकि कोर्ट के इस निर्देश का केंद्र सरकार ने कोई विरोध नहीं किया।

Sonam Wangchuk to be shifted in Medanta (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मेदांता को विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाने और सभी मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्र सरकार ने अस्पताल बदलने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, मेडिकल सलाह के खिलाफ डिस्चार्ज का विरोध किया।

सोमवार को किया बड़ा ऐलान

सोनम वांगचुक ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल से लिखित संदेश जारी किया। वांगचुक ने लिखा, मैं तब तक अनशन जारी रखूंगा, जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती, या फिर मुझे यहां अस्पताल में ही सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। मुझे उम्मीद है कि सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी, उससे पहले नहीं। युवाओं ने उकसावे के बावजूद जिस तरह शांति बनाए रखी, उससे मैं बहुत प्रभावित और भावुक हूं। इसे उनके एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है।

https://www.aajsamaaj.com/national/sonam-wangchuk-says-i-will-continue-the-fast/527606/

संसद के सामने शिकायतें रखने की अनुमति मांगी

वांगचुक ने लिखा, मैं सरकार और पुलिस से अपील करता हूं कि इस मुद्दे का समाधान सिर्फ इतना करके करें कि आज या कल छात्रों को संसद के सामने अपनी शिकायतें रखने की अनुमति दे दें। मुझे पूरा विश्वास है कि युवा प्रदर्शनकारी कल भी वही धैर्य और सहिष्णुता दिखाएंगे, जो उन्होंने आज दिखाई।

ये भी पढ़ें: https://www.aajsamaaj.com/khas-khabar/rahul-gandhi-old-speech-on-anna-hazare-andolan-2011-resurfaces-called-hunger-strikes-dangerous-for-democracy/527763/