UIDAI New Aadhaar App: फोन से ही लॉक और अनलॉक करें आधार बायोमेट्रिक, जानें UIDAI का आसान तरीका

UIDAI New Aadhaar App: आधार ऐप में बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक सुविधा से फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है. जानें इसे लॉक और अनलॉक करने का आसान तरीका.

UIDAI New Aadhaar App: आधार कार्ड आज देश में सबसे बड़े पहचान दस्तावेजों में से एक है. इसमें दर्ज पर्सनल जानकारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार ऐप में बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक करने की सुविधा शुरू की है.

इस फीचर की मदद से आधार नंबर धारक अपने फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस बायोमेट्रिक डेटा पर खुद कंट्रोल रख सकते हैं. जरूरत पड़ने पर वे कुछ ही सेकंड में अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को लॉक या दोबारा अनलॉक कर सकते हैं. UIDAI के अनुसार, अब तक लाखों लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिससे आधार सुरक्षा को और मजबूत बनाने में मदद मिली है.

आधार बायोमेट्रिक लॉकिंग क्या होती है?

बायोमेट्रिक लॉकिंग एक सुरक्षा सुविधा है, जिसके जरिए आधार धारक अपने बायोमेट्रिक डेटा को अस्थायी रूप से बंद कर सकते हैं.

जब कोई व्यक्ति अपना बायोमेट्रिक लॉक कर देता है, तो उसके फिंगरप्रिंट, आइरिस या फेस स्कैन का इस्तेमाल आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं किया जा सकता. इससे किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा आधार आधारित पहचान सत्यापन करने की संभावना कम हो जाती है.

कौन-कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी लॉक की जा सकती है?

आधार धारक अपनी इन बायोमेट्रिक जानकारियों को लॉक कर सकते हैं:

फिंगरप्रिंट (Fingerprint)

आइरिस स्कैन (Iris)

फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication)

बायोमेट्रिक लॉक होने के बाद इन माध्यमों से आधार वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकेगा.

बायोमेट्रिक लॉक करने के बाद क्या होता है?

जब आधार बायोमेट्रिक डेटा लॉक कर दिया जाता है, तो कोई भी संस्था उस आधार नंबर से फिंगरप्रिंट, आइरिस या फेस के जरिए ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगी.

ये फीचर आधार धारक की निजी जानकारी को सेफ रखने के लिए बनाया गया है. अगर कोई लॉक किए गए बायोमेट्रिक से प्रमाणीकरण करने की कोशिश करता है, तो ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया सफल नहीं होगी और सिस्टम में बायोमेट्रिक लॉक होने से संबंधित एरर दिखाई देगा.

कौन कर सकता है आधार बायोमेट्रिक लॉक?

जिन आधार धारकों का मोबाइल नंबर उनके आधार से लिंक है, वे इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं. UIDAI की ये सुविधा लोगों को अपने बायोमेट्रिक डेटा की गोपनीयता बनाए रखने और जरूरत के अनुसार उसे नियंत्रित करने का ऑप्शन देती है.

आधार बायोमेट्रिक लॉक करने का तरीका

नए आधार ऐप के जरिए बायोमेट्रिक लॉक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1:

नया आधार ऐप खोलें और लॉग इन करने के बाद अपना MPIN दर्ज करें.

स्टेप 2:

Biometrics Unlocked ऑप्शन पर टैप करें.

स्टेप 3:

Confirm Biometrics Lock ऑप्शन को चुनें.

इसके बाद आपका आधार बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाएगा.

ध्यान रखें: अगर आपका फोन खो जाता है या आधार से लिंक मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं रहता है, तो ऐप के जरिए आधार एक्सेस करने में परेशानी हो सकती है. ऐसी स्थिति में आपको रिकवरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है.

आधार बायोमेट्रिक अनलॉक कैसे करें?

अगर आपको दोबारा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना है, तो आप इसे आसानी से अनलॉक कर सकते हैं.

स्टेप 1:

आधार ऐप खोलें, लॉग इन करें और MPIN डालें.

स्टेप 2:

‘Biometrics Locked’ आइकन पर टैप करें.

स्टेप 3:

‘Confirm Unlock Biometrics’ ऑप्शन चुनें.