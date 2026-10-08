Sony नहीं फिर किस चैनल पर आएगा भारत-वेस्टइंडीज का मैच लाइव, कौन सी ऐप पर होगी स्ट्रीमिंग?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार, 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाना है. श्रेयस अय्यर की शानदार सेंचुरी के दम पर टीम इंडिया ने पहला मुकाबला जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल की थी.

नई दिल्ली. भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में अपनी बढ़ और बड़ा करने उतरेगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार को होने वाले दूसरे T20I में संजू सैमसन के फॉर्म पर सबकी नजरें रहेंगी. उनको फ्लॉप होने की वजह से चर्चा वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने पर हो रही है. सवाल यही है क्या एशियन गेम्स की तरह संजू को तीसरे नंबर पर भेजकर अभिषेक शर्मा के साथ वैभव को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा जा सकता है.

कप्तान श्रेयस अय्यर की तूफानी शतकीय पारी ने उनके ऊपर उठ रहे सवालों पर ताला लगा दिया है. पहले मुकाबले में महंगे साबित हुए मयंक यादव की फॉर्म भी चिंताजनक है. तेज गेंदबाजी आक्रमण में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. टीम को कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की स्पिनर जोड़ी ने राहत दी है. नमन धीर ने डेब्यू पर तीन विकेट लेकर सबके काफी प्रभावित किया है. उनके आने से स्पिनर का विकल्प भारत के लिए बढ़ा है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20I कब और कहां खेला जाएगा?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा T20I 9 अक्टूबर, शुक्रवार को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा.

भारत-वेस्टइंडीज दूसरा T20I कितने बजे शुरू होगा?

मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा.

भारत में दूसरे T20I का लाइव प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरे T20I का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में दूसरे T20I की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत और वेस्टइंडीज की पूरी टीम

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, ईशान किशन, नमन धीर, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव।

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर।