Stock market closing: स्टॉक मार्केट में भूचाल, निवेशकों का अरबों रुपये स्वाहा, इन 5 वजहों से गिरा बाजार

स्टॉक मार्केट में गुरुवार को जबरदस्त बिकवाली देखी गई। लगभग हर सेक्टर में बिकवाली का ऐसा दौर चला कि सारी कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर पड़े। नतीजतन शेयर मार्केट बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ।

Stock market closing 8 October 2026: स्टॉक मार्केट में गुरुवार को जबरदस्त बिकवाली देखी गई। लगभग हर सेक्टर में बिकवाली का ऐसा दौर चला कि सारी कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर पड़े। नतीजतन शेयर मार्केट बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स (Sensex) 1045 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 71,593.24 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 371.25 अंक फिसलकर 22,231.80 पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 72,693.97 का ऊपरी स्तर, जबकि 71,327.75 का निचला स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 22,599.05 का उच्च स्तर और 22,179.90 का निचला स्तर छुआ। बीएसई पर महज तीन कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि बाकी 27 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

बीएसई पर टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस के शेयरों में उछाल दर्ज किया गया। टेक महिंद्रा के शेयर में सबसे ज्यादा 0.44% की तेजी दर्ज की गई।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

बीएसई पर HCLTECH, TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान लीवर, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, सन फार्मा, ITC, NTPC, मारुति, एलएंडटी, रिलायंस, ICICI बैंक, पावरग्रिड, कोटक बैंक, अल्ट्रासेमको, इटरनल, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, ट्रेंट, SBIN, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, टाइटन, इंडिगो और BEL के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। ITC के शेयर में सबसे ज्यादा 4.24% की गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 1.82%, निफ्टी मिडकैप 100 में 2.53% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 2.34% की गिरावट दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमत उछली

ब्रेंट क्रूड गुरुवार को शाम 4.28 बजे 5.04% उछलकर प्रति बैरल 105.3 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

इन वजहों से गिरा मार्केट