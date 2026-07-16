IND Vs ENG 2nd ODI: भारत ने इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया

44 ओवर में 243 रन पर आॅलआउट हो गई टीम इंडिया

IND Vs ENG 2nd ODI, (आज समाज), कार्डिफ: भारत ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 234 रन का टारगेट दिया है। टॉस हारकर बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम 44 ओवर में 243 रन पर आॅलआउट हो गई। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में श्रेयस अय्यर ने 66 रन की पारी खेली। विराट कोहली ने 65 रन बनाए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 3 विकेट लिए।

कप्तान शुभमन गिल 31 रन बनाकर हुए आउट

भारत ने एक समय 3 विकेट पर 178 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद 32 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। रोहित शर्मा (26) और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े। कप्तान शुभमन गिल (31) ने टीम को तेज शुरूआत दिलाई, जबकि ईशान किशन (1), वॉशिंगटन सुंदर (2), अक्षर पटेल (1), शिवम दुबे (0), गुरनूर बरार (7) आउट हुए।