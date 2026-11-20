Mohali Crime News: पंजाब में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना खरड़ के दो युवकों को भारी पड़ गया। मोहाली पुलिस की CIA टीम ने सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के दौरान हथियार दिखाने वाले एक अकाउंट को ट्रैक किया। इसके बाद तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से दो अवैध हथियार, चार जिंदा कारतूस और चोरी की रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीदकर लाए थे। पुलिस अब इस मामले में हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क और आरोपियों के अन्य आपराधिक संपर्कों की जांच कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करने वाले लोगों की गतिविधियां एक बार फिर चर्चा में हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी सोशल मीडिया निगरानी और तकनीकी जांच के आधार पर की गई है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हुई

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवकों की पहचान जसदीप सिंह निवासी एनआरआई कॉलोनी, रंधावा रोड, खरड़ और मिथुन उर्फ नलवा निवासी छज्जूमाजरा, खरड़ के रूप में हुई है। CIA टीम सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों और हथियारों का प्रदर्शन करने वाले अकाउंट पर नजर रख रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक सोशल मीडिया अकाउंट पर अवैध हथियार दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए अकाउंट से जुड़े युवकों की पहचान की और गुप्त सूचनाएं जुटाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

दो अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध हथियार और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इनमें .30 बोर की एक पिस्टल के साथ दो जिंदा कारतूस और .315 बोर का एक देसी कट्टा, जिसके साथ दो जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की है। जांच में सामने आया कि यह मोटरसाइकिल 3 अक्टूबर 2026 को चोरी की गई थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने चोरी की बाइक का इस्तेमाल किन-किन गतिविधियों में किया था।

एमपी से खरीदकर लाते थे अवैध हथियार

पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीदकर लाए थे। पुलिस को संदेह है कि आरोपी चोरी और स्नैचिंग जैसी वारदातों में भी शामिल हो सकते हैं। अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी मध्य प्रदेश में किन लोगों के संपर्क में थे और उन्हें हथियार कहां से उपलब्ध कराए जाते थे। इसके साथ ही पुलिस उनके अन्य आपराधिक संपर्कों और संभावित साथियों की भी जानकारी जुटा रही है।