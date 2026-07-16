Flood in Arunchal Pradesh : बाढ़ से बेहाल अरुणाचल असम, लाखों लोग प्रभावित

Flood in Arunchal Pradesh(आज समाज नेटवर्क) नई दिल्ली। 1 जून से अब तक सिर्फ 227 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 294.2 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। यानी देश में अब तक 67.2 मिमी यानी 23% बारिश कम हुई है। वहीं, यूपी के 10 और बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव समेत यूपी के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।

अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बाढ़, लैंडस्लाइड और बारिश से 1.02 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और 29 घायल हुए हैं। वहीं, असम के 6 जिलों के 99 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 37,032 लोग प्रभावित हैं। ओडिशा के पुरी में गुरुवार को रथयात्रा के दौरान भी भारी बारिश हो रही है। वहीं, मध्य प्रदेश में जबलपुर, रीवा, सागर-शहडोल समेत प्रदेश के 35 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं।