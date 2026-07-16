India’s First Hydrogen Train : पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे पहली हाइड्रोजन ट्रेन

हाइड्रोजन ट्रेन जींद और सोनीपत समेत 14 गंतव्य से गुजरते हुए यह ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब दो घंटे में पूरा करेगी। ट्रेन नंबर 74010 रोज सुबह 7.40 बजे जींद से रवाना होकर 9.40 बजे सोनीपत पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 74009 सुबह 10.40 बजे सोनीपत से चलेगी और दोपहर 1 बजे जींद पहुंचेगी। रास्ते में ट्रेन जींद सिटी, पांडू पिंडारा, ललित खेड़ा, भांभेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रभड़ा, लाठ, मोहाना, बड़वासनी और सोनीपत स्टेशनों पर रुकेगी। यह हफ्ते में छह दिन चलेगी जबकि रविवार को ट्रेन का मेंटेंस किया जाएगा। बता दें कि भारत सरकार ने 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत रेलवे देश के अलग-अलग हेरिटेज और पहाड़ी रूटों पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। एक ट्रेन बनाने में करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि हर रूट पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए करीब 70 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए जाएंगे।

India’s First Hydrogen Train(आज समाज नेटवर्क)चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद दौरे के दौरान वे देश की पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही वे जींद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों और एक नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के साथ एक विशाल ईको-फ्रेंडली रैली को भी संबोधित करेंगे, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पेट्रोल-डीजल वाहनों के उपयोग पर रोक रहेगी।

पीएम का शेड्यूल टाइम भी गया है बदला

हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंड दिखाने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई प्रोजेक्ट्स और स्वास्थ्य संस्थान देश को समर्पित करेंगे। इसी कड़ी में ये भी सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जींद दौरे से एक दिन पहले पहले उनके रूट में कुछ बदलाव किया गया है। अब उनका चॉपर सीधे जींद रेलवे स्टेशन के पास रामलीला ग्राउंड में उतरेगा जहां से वो हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्राप्त जानकारी अनुसार पीएम का शेड्यूल टाइम भी बदला गया है।

वे आज पौने 11 बजे जींद पहुंचेंगे और ट्रेन को झंडी दिखाने से लेकर रैली तक उनका करीब पौने घंटे का शेड्यूल रहेगा जिसके बाद चंडीगढ़ रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पीजीआई रोहतक सहित अन्य जिलों से हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट समेत विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई है।

इसके अलावा एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसों को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ तैनात किया गया है। पीएम मोदी जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अलावा कई परियोजनाओं और प्रोजेक्ट्स जिनमें कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना, पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भिवानी, महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज एवं राव तुला राम अस्पताल, कोरियावास (नारनौल), दिल्ली-अमृतसर-कटरा हाइवे (हरियाणा सेक्शन-157.92 किलोमीटर), अम्बाला-काला अम्ब राष्ट्रीय राजमार्ग और जींद-गोहाना नेशनल हाइवे शामिल हैं, देश को समर्पित करेंगे।