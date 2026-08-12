टीम इंडिया की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान, टी20 सीरीज का शेड्यूल आया सामने, कहां होंगे मुकाबले

पहली बार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय टीम की मेजबानी करने के लिए तैयार है. कमाल की बात यह कि भारत में ही सीरीज खेली जाएगी लेकिन मेजबान बीसीसीआई नहीं होगा.

नई दिल्ली.भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली सीरीज को लेकर चल रही अटकलें खत्म हो चुकी है. टीम इंडिया के बिजी शेड्यूल में एक और सीरीज जुड़ चुकी है. पहली बार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय टीम की मेजबानी करने के लिए तैयार है. कमाल की बात यह कि भारत में ही सीरीज खेली जाएगी लेकिन मेजबान बीसीसीआई नहीं होगा. सितंबर में तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने सीरीज के शेड्यूल पर हामी भर दी है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली टी20 सीरीज के सारे मुकाबले दिल्ली में खेले जाएंगे. तीनों मुकाबलों की मेजबानी का जिम्मा दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम को दिया गया है. सीरीज का पहला T20 मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और तीसरा 17 सितंबर को होगा.

13, 15 और 17 सितंबर को होंगे मुकाबले

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस टी20 सीरीज को फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) में जगह मिल चुकी है. सीरीज का आयोजन भारत में किया जाएगा. लगातार पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के मैदान को बतौर घरेलू मैदान इस्तेमाल में ला रहा है. आयरलैंड, बांग्लादेश और बाकी टीमों के खिलाफ भारत में सीरीज की मेजबानी करता है. यह पहला मौका होगा जब भारत के मैच की मेजबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा. इस सीरीज का आयोजन दलीप ट्रॉफी के खत्म होने के बाद किया जाएगा. सीरीज का कार्यक्रम ऐसे रखा गया है जिससे एशियन गेम्स में खेलने से पहले दोनों टीमों के इसका फायदा मिले. इसके बाद 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता भी आयोजित होनी है.

भारत-अफगानिस्तान T20I सीरीज का कार्यक्रम

पहला T20I: 13 सितंबर 2026 — दिल्ली

दूसरा T20I: 15 सितंबर 2026 — दिल्ली

तीसरा T20I: 17 सितंबर 2026 — दिल्ली

वेन्यू: अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, नई दिल्ली