Hariyali Teej 2026 Mehndi Designs: इस हरियाली तीज अपने हाथों पर लगाएं ये सिंपल मेहंदी डिजाइन

Hariyali Teej 2026 Mehndi Designs: अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस हरियाली तीज अपने हाथों पर कैसी मेहंदी लगाएं तो आइए जानते हैं खूबसूरत डिजाइन.

Hariyali Teej 2026 Mehndi Designs: हरियाली तीज का त्योहार आते ही महिलाओं के बीच मेहंदी को लेकर उत्साह बढ़ जाता है. इस खास दिन पर हाथों को मेहंदी से सजाना सिर्फ खूबसूरती का हिस्सा नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही परंपरा भी है. अगर आप इस तीज अपने हाथों पर कोई ऐसी मेहंदी डिजाइन लगानी चाहती हैं जो पारंपरिक भी हो और मॉडर्न भी, तो मंडला मेहंदी एक शानदार ऑप्शन है. गोल शेप में बने बारीक पैटर्न हाथों को बेहद खूबसूरत लुक देते हैं और इन्हें अपनी पसंद के हिसाब से मिनिमल या डिटेल्ड रखा जा सकता है.

फ्लोरल मंडला मेहंदी

फूलों से सजा मंडला डिजाइन हरियाली तीज के लिए एक खूबसूरत चुनाव है. हथेली के बीच में गोल मंडला बनाकर उसके चारों ओर छोटी-छोटी पंखुड़ियां, बिंदियां और बारीक रेखाएं बनाई जा सकती हैं. उंगलियों और हथेली के बाकी हिस्से को हल्के फूल-पत्तियों के पैटर्न से सजाएं. ये डिजाइन ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ बेहद सुंदर लगेगा.

मिनिमल मंडला विद जियोमेट्रिक पैटर्न

अगर आपको बहुत ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है, तो ये स्टाइल आपके लिए है. हथेली के बीच एक छोटा मंडला बनाएं और उसके आसपास त्रिकोण, लाइन, डॉट्स या छोटे ज्योमेट्रिक शेप्स जोड़ें. डिजाइन के बीच थोड़ी खाली जगह छोड़ने से हाथों को क्लीन और मॉडर्न लुक मिलेगा इसे हरी चूड़ियों और एथनिक आउटफिट के साथ पेयर किया जा सकता है.

कमल वाला मंडला डिजाइन

कमल के फूल और मंडला का कॉम्बिनेशन मेहंदी को बेहद आकर्षक बना सकता है. हथेली के सेंटर में कमल बनाकर उसके चारों ओर कई लेयर्स में पंखुड़ियां तैयार करें. पंखुड़ियों के बीच पतली घुमावदार लाइन्स और छोटे डॉट्स जोड़ने से डिजाइन और भी निखर जाएगा. ये डिजाइन खासतौर पर उन महिलाओं को पसंद आ सकता है जिन्हें फ्लोरल मेहंदी पसंद है.

बारीक मंडला और सजी हुई उंगलियां

जो महिलाएं हथेली पर एक खूबसूरत सेंटर डिजाइन चाहती हैं, लेकिन पूरा हाथ भरना नहीं चाहतीं, उनके लिए ये पैटर्न अच्छा है. मंडला के बीच में आर्च, पंखुड़ियों और छोटे पैटर्न की डिटेलिंग करें. इसके साथ उंगलियों पर उसी थीम से मिलते-जुलते छोटे डिजाइन बनाएं. इससे पूरा हाथ एक जैसा और बैलेंस्ड दिखाई देगा.

मंडला के साथ पेसली पैटर्न

मंडला में पेसली यानी कैरी का डिजाइन जोड़कर इसे देसी और स्टाइलिश दोनों बनाया जा सकता है. हथेली के गोल मंडला के आसपास छोटी कैरी, पत्तियां और बेल जैसे पैटर्न बनाएं. ये डिजाइन उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें पारंपरिक भारतीय मेहंदी पसंद है, लेकिन वे सामान्य भरे हुए पैटर्न से कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं.

अरेबिक बेलों वाला मंडला

अगर आपको हल्की, फ्लोई और मॉडर्न मेहंदी पसंद है, तो मंडला के साथ अरेबिक बेलों का कॉम्बिनेशन ट्राई करें. हथेली के बीच एक डिटेल्ड मंडला बनाकर उससे निकलती हुई पतली बेलों को उंगलियों या कलाई की ओर ले जाया जा सकता है. पत्तियों और छोटे फूलों से बेलों को सजाने पर डिजाइन और ज्यादा निखरता है.v