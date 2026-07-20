Kalash Sthapana: हर शुभ काम में सबसे पहले क्यों स्थापित किया जाता है कलश? जानिए धार्मिक मान्यता

कलश के अंदर भरा हुआ जल जीवन, सृजन और समृद्धि का संकेत देता है

Kalash Sthapana, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में किसी भी पूजा-पाठ, गृह प्रवेश, विवाह या मांगलिक कार्य की शुरूआत बिना कलश स्थापना के अधूरी मानी जाती है। चाहे दिवाली का बड़ा त्योहार हो, नवरात्रि के पावन नौ दिन हों या घर में कोई छोटी सी सत्यनारायण कथा, पूजा की चौकी पर सबसे पहले कलश को स्थापित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर शुभ काम की शुरूआत कलश से ही क्यों होती है और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? आइए विस्तार से जानते हैं।

कलश में त्रिदेव का माना जाता है वास

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कलश में त्रिदेव का निवास माना गया है। कहा जाता है कि कलश के ऊपरी भाग में भगवान विष्णु, मध्य भाग में भगवान शिव और सबसे नीचे के हिस्से में भगवान ब्रह्मा का वास होता है। यही कारण है कि कलश को सृष्टि, पालन और संहार की दिव्य शक्तियों का प्रतीक माना जाता है।

क्यों की जाती है सबसे पहले कलश स्थापना?

शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले कलश की स्थापना करने का उद्देश्य वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाना होता है। माना जाता है कि इससे घर और पूजा स्थल में शुभ ऊर्जा का संचार होता है तथा नकारात्मकता दूर होती है।

कलश के आकार का मतलब

धार्मिक ग्रंथों में कलश के आकार को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसका गोल आकार पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। कलश के ऊपर रखे जाने वाले आम के पत्ते और नारियल भी शुभता, उन्नति और पूर्णता के प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि पूजा में इनका विशेष स्थान होता है।

कलश स्थापना से क्या लाभ मिलने की मान्यता है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार विधि-विधान से कलश स्थापना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और खुशहाली बनी रहती है और शुभ कामों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।

इसके साथ ही माना जाता है कि कलश की उपस्थिति से पूजा का आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है और देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यही वजह है कि नवरात्रि, गृह प्रवेश, विवाह, सत्यनारायण कथा, यज्ञ और अन्य धार्मिक आयोजनों में कलश स्थापना को जरूरी माना जाता है।

कलश स्थापना के समय किन बातों का रखें ध्यान?

कलश स्थापना के लिए साफ और पवित्र जगह का चयन करें। कलश में साफ जल भरें और यदि हो सके तो उसमें गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाएं। इसके बाद आम के पत्ते लगाकर ऊपर नारियल स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले कलश का विधि-विधान से पूजन करें और देवी-देवताओं का आह्वान करें।

क्या कहती है धार्मिक मान्यता?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश केवल एक पूजा सामग्री नहीं, बल्कि शुभता, सृष्टि, समृद्धि और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में हर शुभ कार्य की शुरूआत कलश स्थापना से की जाती है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और सभी मांगलिक कार्य सफलतापूर्वक पूरे होते हैं।

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