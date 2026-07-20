Frog Shiva Temple: देश का एकमात्र मेंढक मंदिर, जहां मौसम के अनुसार रंग बदलता है शिवलिंग

यह मंदिर समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिसका निर्माण तांत्रिक मांडुक यंत्र पर आधारित है

Frog Shiva Temple, (आज समाज), नई दिल्ली: क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो मुख्य रूप से मेंढक को समर्पित है, जो बारिश और समृद्धि का प्रतीक है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जिले के ‘ओयल’ नामक एक छोटे से कस्बे में ऐसा ही एक दुर्लभ शिव मंदिर है। इसे पूरे देश में एकमात्र मेंढक मंदिर (मांडूक मंदिर) के रूप में जाना जाता है।

इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी अनूठी संरचना है। बाहर से देखने पर पूरा मंदिर एक विशाल मेंढक के आकार का दिखता है। वास्तुकला की दृष्टि से, यह एक विशाल मेंढक की पीठ पर बना है, जो एक विशाल मगरमच्छ की पीठ पर बैठा है।

दीवारों पर तांत्रिक शैली की नक्काशी

मंदिर का निर्माण मेघालय के प्रसिद्ध तांत्रिक कपिल के मार्गदर्शन में राजस्थानी शैली में, तांत्रिक मांडुक यंत्र के आधार पर किया गया था। यदि श्रद्धालु पूर्वी द्वार से प्रवेश करते हैं, तो वे सीधे मेंढक के मुख से गर्भगृह तक पहुंच सकते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर तांत्रिक शैली की नक्काशी इसके ऐतिहासिक रहस्य को उजागर करती है।

शिवलिंग ऋतुओं के साथ बदलता है रंग

इस मंदिर में नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग एक बेहद खूबसूरत संगमरमर की ऊंची चट्टान पर स्थित है। यहां का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि नर्मदा नदी से लाया गया यह दुर्लभ शिवलिंग दिन के अलग-अलग समय पर अपना रंग बदलता है। इतना ही नहीं, आमतौर पर दुनिया भर के सभी शिव मंदिरों में नंदी बैठे हुए मुद्रा में होते हैं, लेकिन यहां नंदी की प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है। ऐसा दुर्लभ दृश्य भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता।

मेंढक ने बदली राजा की किस्मत

इस मंदिर का लगभग 200 साल का लंबा इतिहास है। 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर चौहान वंश का शासन रहा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, एक बार इस क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा था और एक दिव्य मेंढक ने राज्य के राजा बख्त सिंह को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद राजा का भाग्य बदल गया और पूरा राज्य समृद्ध हो गया।

शिवरात्रि और दिवाली पर विशेष पूजा

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त इस मंदिर में महाशिवरात्रि पर भव्य उत्सव मनाया जाता है।

इसके साथ ही, दिवाली के त्योहार पर यहां विशेष तांत्रिक पूजाएं भी की जाती हैं। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि इन अवसरों पर यदि किसी को मेंढक की पीठ पर शिव के दर्शन हो जाएं, तो जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है।

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