कौन हैं फेरान टोरेस? जिनके गोल ने लियोनेल मेसी को रुलाया, जानिए गर्लफ्रेंड से नेटवर्थ तक सबकुछ

By
Viplove Kumar
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who is ferran torres: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना के खिताब जीतने की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले फेरान टोरेस इस समय सुर्खियों में हैं. उनको बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है. सबको ये जानना है कि लियोनेल मेसी को रुलाने वाला ये सितारा कौन है.
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फेरान टोरेस ने अर्जेंटीना के खिलाफ गोल करते स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जिताया.

नई दिल्ली. फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम में विजयी गोल दागने वाले फेरान टोरेस की चर्चा इस समय पूरी दुनिया कर रही है. उनके निर्णायक गोल की बदौलत स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीता. इस जीत के साथ फेरान टोरेस ने खुद को स्पेन के सबसे बड़े फुटबॉल सितारों में शामिल कर लिया. आइए जानते हैं उनके करियर निजी जिंदगी और नेटवर्थ के बारे में.

कौन हैं फेरान टोरेस?

फेरान टोरेस का जन्म 29 फरवरी 2000 को स्पेन के फोयोस शहर में हुआ था. उन्होंने बेहद कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था. उनकी प्रतिभा को देखते हुए स्पेनिश क्लब वालेंसिया ने उन्हें अपनी युवा अकादमी में शामिल कर लिया। यहीं से उनके पेशेवर करियर की मजबूत नींव पड़ी. वह विंगर और सेंटर-फॉरवर्ड दोनों की भूमिका निभाने में माहिर हैं. 26 साल के फेरान टोरेस ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत 2017 में वालेंसिया से की. शानदार प्रदर्शन के बाद 2020 में वह इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी पहुंचे, जहां पेप गार्डियोला की कोचिंग में उन्होंने प्रीमियर लीग और ईएफएल कप जैसे बड़े खिताब जीते. जनवरी 2022 में टोरेस स्पेनिश दिग्गज क्लब बार्सिलोना से जुड़ गए. शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने शानदार वापसी की और 2024-25 सीजन में क्लब की घरेलू ट्रेबल जीत में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ सीजन खेलते हुए 21 गोल किए और बार्सिलोना को ला लीगा खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

कौन हैं फेरान टोरेस की गर्लफ्रेंड?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फेरान टोरेस फिलहाल सिंगल हैं. इससे पहले वह स्पेन की प्रोफेशनल इक्वेस्ट्रियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सीरा मार्टिनेज को डेट कर चुके हैं. सीरा पीएसजी के कोच लुइस एनरिके की बेटी हैं. दोनों का रिश्ता 2021 से 2023 तक चला. इसके बाद उनका नाम इन्फ्लुएंसर मार्टिना हंटर के साथ भी जुड़ा, हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में दोनों अलग हो गए.

कितनी है नेटवर्थ?

फेरान टोरेस की अनुमानित नेटवर्थ 1 से 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 85 से 130 करोड़ रुपये) बताई जाती है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फुटबॉल क्लबों के अनुबंध, ब्रांड एंडोर्समेंट और विज्ञापनों से आता है. बार्सिलोना के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2027 तक है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें हर साल लगभग 1 करोड़ यूरो (करीब 10.8 मिलियन डॉलर) का वेतन मिलता है. इसके अलावा प्रदर्शन आधारित बोनस भी उनकी आय का अहम हिस्सा है. विश्व कप फाइनल में मैच जिताने वाले गोल के बाद फेरान टोरेस की लोकप्रियता और बाजार मूल्य में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है.