Sawan Somwar List: 30 जुलाई से शुरू होगा सावन माह, नोट कर लें सावन सोमवार की तारीखें

सावन माह देवों के देव महादेव को समर्पित है, जिसमें शिव जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

भक्ति, संयम, तप और शिव आराधना का प्रतीक है सावन का पावन महीना

Sawan Somwar List, (आज समाज), नई दिल्ली: भगवान शिव का प्रिय महीना सावन 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक चलेगा। इस पावन महीने में कुल 4 सोमवार व्रत आएंगे। पौराणिक मान्यता है कि इस माह में ही भोलेनाथ ने सागर मंथन से निकला विष अपने कंठ में धारण किया था। इसके बाद भगवान के शरीर में विष की गर्मी बढ़ने लगी थी, तब देवताओं ने उनको ठंडक प्रदान करने के लिए उनका जलाभिषेक किया था।

तभी से सावन में शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। सावन में सोमवार के दिन का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इतना ही नहीं शिव भक्त इसी महीने में 16 सोमवार के व्रत का संकल्प भी लिया करते हैं। मान्यता है कि 16 सोमवार के व्रत रखने से योग्य वर और योग्य कन्या मिलती है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की खुशियां बनी रहती हैं।

सावन 2026 सोमवार की तारीखें

पहला सावन सोमवार- 3 अगस्त 2026

दूसरा सावन सोमवार- 10 अगस्त 2026

तीसरा सावन सोमवार- 17 अगस्त 2026

चौथा और अंतिम सावन सोमवार- 24 अगस्त 2026

सावन का पहला सोमवार है बहुत विशेष

इस साल 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवर बहुत ही विशेष रहेगा, क्योंकि इस दौरान उत्तरभाद्रपदा और रेवती नक्षत्र रहेगा। साथ ही सुकर्मा योग और धृति योग का संयोग बनेगा। ऐसे में इस दिन भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जाप और जलाभिषेक का फल कई गुना अधिक प्राप्त होगा। इन शुभ योगों में अराधना करने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होंगे।

सावन की अवधि कितनी होगी?

इस बार सावन का महीना कुल 31 दिनों का रहेगा। इसका आरंभ 30 जुलाई से होगा और समापन 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 9:08 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 9:48 बजे तक रहेगी। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा।

सावन सोमवार के साथ-साथ नाग पंचमी का भी बन रहा संयोग

इस बार सबसे बड़ा संयोग सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त को बन रहा है। इस दिन सावन सोमवार के साथ-साथ नाग पंचमी भी है। ऐसा दुर्लभ संयोग कई सालों बाद आ रहा है। इस शुभ दिन पर जो भी भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे या रुद्राभिषेक करेंगे, उनके जीवन के सारे दुख-दर्द, बीमारियां और परेशानियां दूर हो जाएंगी। महादेव की कृपा पाने के लिए यह महीना सबसे उत्तम है।

भक्ति का पावन महीना है सावन

सावन के महीने में शिव भक्त देशभर में कांवड़ यात्रा निकालते हैं। इसका भी विशेष महत्व है। इस दौरान शिव भक्त पवित्र नदियों से गंगाजल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। सावन में श्रद्धा और विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति आती है और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है।

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