Jalandhar Traffic Advisory Today: PM मोदी के जालंधर दौरे से पहले बड़ा ट्रैफिक अलर्ट, ये रास्ते रहेंगे बंद

Jalandhar Traffic Advisory Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे के चलते पुलिस ने भारी वाहनों, बसों और शहर के ट्रैफिक के लिए रूट डायवर्जन लागू किया है. लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है.

Jalandhar Traffic Advisory Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को जालंधर दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर भारी वाहनों, बसों और शहर के अंदर चलने वाले सामान्य यातायात के लिए कई मार्गों में बदलाव किया गया है.

पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले निर्धारित डायवर्जन रूट की जानकारी जरूर लें, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान शहर के मेन मार्गों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और यातायात की लगातार निगरानी की जाएगी.

भारी वाहनों के लिए बदले गए रास्ते

प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जालंधर से गुजरने वाले कंटेनर, ट्रक, टिपर और अन्य बड़े वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा. भारी वाहनों को भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं.

लुधियाना की ओर से श्री अमृतसर साहिब जाने वाले भारी वाहनों को फगवाड़ा, सतनामपुरा, जंडियाला, नकोदर, कपूरथला और सुभानपुर के रास्ते भेजा जाएगा. वाहन चालकों को इस वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

लुधियाना से होशियारपुर और पठानकोट जाने वाले वाहन

लुधियाना-होशियारपुर और पठानकोट मार्ग पर जाने वाले भारी वाहनों को चंडीगढ़ बाईपास स्थित कोनिका रिजॉर्ट के पास से डायवर्ट किया जाएगा. ये वाहन मेहतियाना, होशियारपुर और दसूहा होते हुए आगे पठानकोट की ओर जाएंगे.

मोगा से पठानकोट जाने वाले भारी वाहनों को नकोदर, कपूरथला, सुभानपुर, नडाला और टांडा मार्ग से होकर आगे बढ़ना होगा.

बसों के लिए भी जारी किया गया नया रूट प्लान

प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान यात्रियों की सुविधा और यातायात नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कई बस रूट में बदलाव किए गए हैं.

जालंधर से अमृतसर जाने वाली बसें कपूरथला और सुभानपुर होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी.

होशियारपुर जाने वाली बसों को नकोदर चौक, कपूरथला चौक, वेरका मिल्क प्लांट, पठानकोट चौक, किशनगढ़ और आदमपुर मार्ग से चलाया जाएगा.

लुधियाना जाने वाली बसों को समरा चौक, 66 फुट रोड, जमशेर, जीएनए चौक, हवेली और फगवाड़ा होते हुए आगे भेजा जाएगा.

पठानकोट से जालंधर आने वाली बसें पठानकोट चौक, मकसूदां चौक, वर्कशॉप चौक, कपूरथला चौक और नकोदर चौक होते हुए जालंधर बस स्टैंड पहुंचेंगी.

शहर के अंदर 31 जगहों पर ट्रैफिक कंट्रोल

जालंधर शहर के अंदर भी यातायात व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए 31 प्रमुख स्थानों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं. इन स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और जरूरत के अनुसार वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर भेजा जाएगा. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें. वाहन चालक पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाएं और पुलिस द्वारा बताए गए डायवर्जन मार्गों का ही उपयोग करें.

जालंधर ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे पूरे दिन जारी होने वाले ट्रैफिक अपडेट और दिशा-निर्देशों का पालन करें. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था लोगों की सुरक्षा और यातायात को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए की गई है. ये ट्रैफिक एडवाइजरी पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह के निर्देशों पर जारी की गई है. यातायात व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) गुरबाज सिंह और सहायक पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अजीत सिंह को सौंपी गई है. प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि आम जनता के सहयोग से प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान शहर में यातायात सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा.