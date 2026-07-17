Kanwar Yatra 2026: क्या आप जानते हैं कि पहले कांवड़िया कौन थे? जानें कैसे शुरू हुई कांवड़ यात्रा?

Kanwar Yatra 2026 | कांवड़ यात्रा 2026: कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की? जानें पहले कांवड़िया से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, भगवान परशुराम की पौराणिक कथा, श्रवण कुमार और रावण से जुड़े प्रसंग तथा कांवड़ यात्रा का महत्व.

Kanwar Yatra 2026 | कांवड़ यात्रा 2026: भारत की धार्मिक परंपराओं में कांवड़ यात्रा का विशेष स्थान है. ये यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास, अनुशासन और तपस्या का जीवंत स्वरूप मानी जाती है. हर साल सावन मास के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से लाखों शिवभक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गढ़मुक्तेश्वर, सुल्तानगंज समेत विभिन्न पवित्र तीर्थों से गंगाजल लेकर पैदल अपने-अपने शिवालयों तक पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं. कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा नंगे पैर पूरी करते हैं और पूरे मार्ग में भगवान शिव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा केवल जल लाने की परंपरा नहीं है, बल्कि ये आत्मसंयम, सेवा, त्याग और आध्यात्मिक साधना का भी माध्यम है. श्रद्धालु यात्रा के दौरान सात्विक जीवन अपनाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और मन, वचन तथा कर्म से स्वयं को पवित्र रखने का प्रयास करते हैं. मान्यता है कि श्रद्धा और नियमों के साथ भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है. यदि आप भी कांवड़ यात्रा 2026 में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो इसकी तिथि, जलाभिषेक का शुभ समय, पहले कांवड़िया से जुड़ी मान्यताएं और यात्रा का धार्मिक महत्व जानना जरूरी है.

कांवड़ यात्रा 2026 कब से कब तक रहेगी?

साल 2026 में सावन मास के दौरान कांवड़ यात्रा 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलेगी. हालांकि धार्मिक दृष्टि से मुख्य कांवड़ यात्रा का समापन 11 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि के अवसर पर माना जाएगा. इसी दिन अधिकांश कांवड़िए भगवान शिव के मंदिर पहुंचकर गंगाजल से जलाभिषेक करते हैं और अपना संकल्प पूर्ण करते हैं.

हालांकि पूरे सावन मास में श्रद्धालु गंगाजल चढ़ा सकते हैं, लेकिन सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है. इसलिए इस दिन देशभर के मेन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है.

कांवड़ जल चढ़ाने का शुभ समय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास का प्रत्येक दिन भगवान शिव की आराधना के लिए शुभ माना जाता है. श्रद्धालु अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार किसी भी दिन गंगाजल अर्पित कर सकते हैं. फिर भी कुछ तिथियां विशेष रूप से अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती हैं.

सावन में जलाभिषेक के मेन शुभ दिन

सावन के सभी सोमवार

नाग पंचमी

सावन शिवरात्रि

इन तिथियों पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होने की मान्यता है. साल 2026 में सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी. इस दिन श्रद्धालु पूरे दिन अपने स्थानीय मंदिरों में भगवान शिव का गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री से अभिषेक कर सकते हैं.

पहला कांवड़िया कौन था?

कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. कई पुराणों और लोक परंपराओं में अलग-अलग प्रसंग मिलते हैंय इसलिए किसी एक कथा को ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें धार्मिक आस्था और परंपरा का हिस्सा माना जाता है.

भगवान परशुराम को माना जाता है पहला कांवड़िया

सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम को संसार का पहला कांवड़िया माना जाता है. कथा के अनुसार उन्होंने त्रेतायुग में गढ़मुक्तेश्वर से पवित्र गंगाजल लाकर उत्तर प्रदेश स्थित पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था. माना जाता है कि इसी घटना के बाद कांवड़ में गंगाजल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा की शुरुआत हुई. आज भी पुरा महादेव मंदिर कांवड़ यात्रा का मेन धार्मिक केंद्र माना जाता है और सावन में यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं.

श्रवण कुमार की कथा

कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक अन्य लोकप्रिय कथा श्रवण कुमार की है. कहा जाता है कि उन्होंने अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता-पिता को कंधों पर कांवड़ जैसी संरचना में बैठाकर तीर्थयात्रा कराई थी. यात्रा के दौरान वे पवित्र जल भी साथ लेकर चलते थे. यद्यपि येमेन कथा मुख्य रूप से माता-पिता की सेवा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है, फिर भी कई लोग इसे कांवड़ परंपरा की प्रेरणा के रूप में देखते हैं.

रावण से जुड़ी धार्मिक मान्यता

कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण ने भी भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक किया था. कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष का पान करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक ताप उत्पन्न हो गया था. तब रावण ने कांवड़ में गंगाजल भरकर भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे उन्हें शीतलता मिली. इसी प्रसंग को भी कुछ लोग कांवड़ यात्रा की परंपरा से जोड़कर देखते हैं.

कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व

कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक साधना का भी महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाती है. यात्रा के दौरान श्रद्धालु कठिन नियमों का पालन करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, नशे और तामसिक आहार से दूर रहते हैं तथा निरंतर भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं. अनेक श्रद्धालु पूरी यात्रा नंगे पैर तय करते हैं, जबकि कुछ मौन व्रत या विशेष संकल्प लेकर यात्रा पूरी करते हैं.

धार्मिक विश्वास है कि सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विधि-विधान से भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है, परिवार में सुख-समृद्धि आती है और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है. यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिनाइयों की परवाह किए बिना इस पवित्र यात्रा में भाग लेते हैं और अपनी आस्था को कर्म के माध्यम से व्यक्त करते हैं.