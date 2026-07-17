Sawan 2026: सावन में इस विशेष फूल से करें ये उपाय, मिलेगा महादेव का आशीर्वाद!

देवों के देव महादेव की भक्ति और अराधना को समर्पित किया गया है ये माह

Sawan 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: सावन हिंदी पंचांग का पांचवां महीना माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की विशेष पूजा और जलाभिषेक करने की परंपरा प्राचीन काल से ही निभाई जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में पूजा और जलाभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल सावन का पावन माह इसी महीने यानी 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन 30 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ होगा।

सभी देवी-देवताओं को प्रिय है ये फूल

सावन माह में पूजा के समय शिवलिंग पर कुछ विशेष फूल भी अर्पित किए जाते हैं। इन्हीं में शामिल है अपराजिता का फूल। शास्त्रों के अनुसार, अपराजिता के फूल का अति उच्च स्थान स्थान है। ये फूल सभी देवी-देवताओं को प्रिय है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये फूल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने में इसको शिवलिंग पर चढ़ाने से पूर्ण लाभ मिलता है। ये फूल शिव जी की कृपा दिलाने में भी सहायता करता है।

सावन में अपराजिता के फूल से करें ये खास उपाय

सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर अपराजिता के 5 फूल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से शिव जी की अनुकंपा प्राप्त होती है। शिव जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है और अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं।

सावन में किसी भी दिन शिवालय जाकर वहां अपराजिता का एक फूल चढ़ाएं. साथ ही शिवलिंग पर चढ़ा कोई दूसरा अपराजिता का फूल घर लेकर आएं। फिर इस फूल को सुखाने के बाद एक लाल कपड़े में बांधें और तिजोरी या पैसों वाली जगह पर रख दें। इस उपाय को करने से धन घर की ओर आकर्षित होता है, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है।

सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से पहले उसमें अपराजिता के फूल डालें। साथ ही जल में कच्चा दूध, दही, शहद, अक्षत भी डालें। फिर जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से जीवन में समृद्धि आती है।

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