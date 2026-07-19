Chaturmas Upay: चातुर्मास में करें ये उपाय, घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं होंगी हावी

इस अवधि में कुछ उपायों को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर में सुख-शांति का वास होता है।

इस चार महीने की अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं

Chaturmas Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: चातुर्मास की शुरूआत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से होती है, जिसका समापन कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर होता है। ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से घर में गृह क्लेश की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के लोगों के बीच बिना वजह तनाव होता है।

वास्तु शास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कई विशेष उपायों के बारे में बताया गया है। आइए में इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि चातुर्मास में घर को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के वास्तु से जुड़े उपायों के बारे में।

नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे ये उपाय

नमक का पोछा: अगर चातुर्मास के दौरान आप घर में अशांति का सामना कर रहे हैं, तो रोजाना पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस उपाय को नियमित रूप से करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर में सुख-शांति का वास होता है।

अगर चातुर्मास के दौरान आप घर में अशांति का सामना कर रहे हैं, तो रोजाना पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस उपाय को नियमित रूप से करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर में सुख-शांति का वास होता है। कपूर जलाएं: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के दौरान कपूर जलाने का अधिक महत्व है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए लाभकारी माना जाता है। अगर आपके घर में पारिवारिक कलह की समस्या हो रही है, तो चातुर्मास के दौरान हर दिन कपूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस काम को करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। साथ ही पारिवारिक कलह की समस्या से छुटकारा मिलता है।

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के दौरान कपूर जलाने का अधिक महत्व है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए लाभकारी माना जाता है। अगर आपके घर में पारिवारिक कलह की समस्या हो रही है, तो चातुर्मास के दौरान हर दिन कपूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस काम को करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। साथ ही पारिवारिक कलह की समस्या से छुटकारा मिलता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं: अगर आप जीवन में धन की कमी का सामना कर रहे हैं, तो चातुर्मास में रोजाना घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं।

अगर आप जीवन में धन की कमी का सामना कर रहे हैं, तो चातुर्मास में रोजाना घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। जल का छिड़काव: इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर रोजाना जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में सुख-शांति का आगमन होता है।

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