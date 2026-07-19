Virat-Gambhir Video: गंभीर और विराट कोहली का लॉर्ड्स में दिखा ब्रोमांस, कौन कहता है बातचीत बंद है, देखिए वीडियो

इंग्लैंड के दौरे पर वनडे सीरीज के दौरान पूर्व कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर के रिश्तों के बीच खटास की बातें सामने आई. दूसरे मैच के बाद बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इन खबरों को खारिज किया. तीसरे मैच से पहले गंभीर और कोहली के बीच मैदान पर हुई लंबी बात ने इन खबरों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया.

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज में टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर और पूर्व कप्तान विराट कोहली के बीच बोलचाल बंद होने की खबर आई थी. तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के कैंप से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई. मैच शुरू होने से पहले गंभीर और कोहली को लंबे समय तक बातचीत करते हुए देखा गया. वहीं रोहित शर्मा फील्डिंग कोच टी. दिलीप के साथ चर्चा करते नजर आए. इस वीडियो ने उन तमाम अफवाहों को शांत कर दिया जो गंभीर और कोहली के बीच अनबन होने की बात कर रहे थे.

विराट कोहली और गौतम गंभीर की बातचीत इसलिए भी चर्चा का विषय बनी. पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. इन अटकलों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लॉर्ड्स में मैच शुरू होने से पहले गंभीर और कोहली मैदान पर बातचीत करते दिखाई दिए. इस दौरान गंभीर कुछ समझाते नजर आए, जबकि विराट ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे. टॉस से पहले भी दोनों को साथ बातचीत करते देखा गया.

Virat Kohli had a lengthy discussion with Gambhir, whereas Rohit has not seen Gambhir even once. pic.twitter.com/llcvcnxX5I — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) July 19, 2026



इससे पहले भारतीय टीम जब लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) पहुंची थी, तब भी विराट कोहली और गौतम गंभीर एक-दूसरे के साथ बैठे हुए नजर आए थे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा साझा की गई तस्वीरों में दोनों को हंसते और बातचीत करते देखा गया. उसी कार्यक्रम में कप्तान रोहित शर्मा भी उनके पास बैठे थे. दूसरी ओर, रोहित शर्मा को मैच से पहले फील्डिंग कोच टी. दिलीप के साथ रणनीति पर चर्चा करते देखा गया. हाल के दिनों में उनके वनडे भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं. टीम इंडिया का पूरा फोकस निर्णायक मुकाबले पर नजर आया.



लॉर्ड्स वनडे में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. इंग्लैंड ने अपनी टीम में एक बदलाव करते हुए साकिब महमूद की जगह जोश टंग को शामिल किया. भारत ने भी अंतिम ग्यारह में तीन बदलाव किए. केएल राहुल, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव को टीम में मौका मिला, जबकि चोटिल वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर हो गए.