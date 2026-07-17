Budh Uday 2026: 25 तारीख से पलटेगी इन 3 राशियों की किस्मत

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन, चाल बदलने या उदय और अस्त होने को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका सीधा असर मानव जीवन और देश-दुनिया पर पड़ता है।

अपनी ही राशि में उदय होकर ‘बुध’ कराएंगे बंपर लाभ!

Budh Uday 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार, तर्क क्षमता और संचार का कारक माना जाता है। जब भी बुध की चाल या स्थिति में बदलाव होता है, तो उसका असर सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। इस बार 25 जुलाई 2026 को बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन में उदित होने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह परिवर्तन कई लोगों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। खासतौर पर तीन राशि कन्या, तुला और कुंभ वालों को नौकरी, कारोबार, धन और करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं।

कब उदित होंगे बुध ग्रह?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, बुध ग्रह 1 जुलाई 2026 से अस्त अवस्था में हैं। अस्त होने के कारण व्यापार, शिक्षा, संचार और निर्णय लेने से जुड़े कई मामलों में रुकावट या धीमापन महसूस किया जा सकता है। अब 25 जुलाई 2026 को बुध अपनी स्वराशि मिथुन में उदित होंगे। स्वराशि में होने के कारण बुध का प्रभाव अधिक मजबूत माना जाता है, जिससे उनके शुभ फल भी बढ़ सकते हैं।

बुध उदय का क्या रहेगा प्रभाव?

बुध के उदित होने के बाद व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना मानी जाती है। रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और नए अवसर सामने आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ सकती है, वहीं नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जिन लोगों का काम लेखन, मीडिया, शिक्षा, बैंकिंग, मार्केटिंग, आईटी, अकाउंट्स या संचार से जुड़ा है, उन्हें भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

कन्या राशि: बुध का उदय कन्या राशि के लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना रहेगी। व्यापारियों को पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और नए ग्राहकों की संख्या भी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

बुध का उदय कन्या राशि के लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना रहेगी। व्यापारियों को पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और नए ग्राहकों की संख्या भी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए बुध का उदय भाग्य का साथ दिलाने वाला माना जा रहा है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। यदि आप नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल रह सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना है। आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

तुला राशि वालों के लिए बुध का उदय भाग्य का साथ दिलाने वाला माना जा रहा है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। यदि आप नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल रह सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना है। आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का उदय कई क्षेत्रों में लाभदायक साबित हो सकता है। व्यापार में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है और नए समझौते फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के काम की सराहना होगी, जिससे भविष्य में पद और वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

किन क्षेत्रों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर?

बुध के उदित होने का असर विशेष रूप से व्यापार, शिक्षा, संचार, बैंकिंग, लेखन, मीडिया, आईटी, मार्केटिंग और वित्तीय मामलों पर देखने को मिल सकता है। जिन लोगों का काम बातचीत, समझदारी और निर्णय क्षमता पर आधारित है, उन्हें इस अवधि में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

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