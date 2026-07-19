Punjab Farmer Protest : पंजाब के किसान कल करेंगे दिल्ली कूच, जानिए क्यों किसान जा रहे दिल्ली

By
Harpreet Singh
-
0
5
पंजाब के किसान संगठनों ने एक बार से दिल्ली कूच का निर्णय लिया है। प्रदेश से किसानों के काफिले कल बसों के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। किसान नेताओं कहा है कि पंजाब कि किसान दिल्ली में होने वाली महारैली में भाग लेंगे।
Punjab Farmer Protest : पंजाब के किसान कल करेंगे दिल्ली कूच, जानिए क्यों किसान जा रहे दिल्ली
Punjab Farmer Protest : पंजाब के किसान कल करेंगे दिल्ली कूच, जानिए क्यों किसान जा रहे दिल्ली

21 जुलाई को किसान घाट पर किसानों की महारैली, देश भर के किसान जुटेंगे

Punjab Farmer Protest (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का फैसला किया है। यह कूच इस बार ट्रैक्टर के माध्यम से नहीं बल्कि बसों से होगा। इस कूच के लिए प्रदेश के किसान संगठनों ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को दिल्ली पहुंचने की अपील की है। ये सभी किसान भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में 21 जुलाई को दिल्ली के किसान घाट पर होने वाली महा रैली में भाग लेंगे।

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वरिष्ठ नेता सरवण सिंह पंधेर ने पंजाब के किसानों, मजदूरों और युवाओं से इस रैली में रिकॉर्ड संख्या में शामिल होने की पुरजोर अपील की है। पंधेर ने दावा किया कि इस महा रैली में शामिल होने के लिए पंजाब के कोने-कोने से सैकड़ों बसें दिल्ली के लिए रवाना होंगी।

पंजाब के ये संगठन ले रहे हिस्सा

इस महा रैली को सफल बनाने के लिए किसान मजदूर मोर्चा (एकेएम), और भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) एकता संघर्ष समेत कई प्रमुख किसान संगठनों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। गांवों और कस्बों में बैठकें कर किसानों को लामबंद किया जा रहा है।

यहां से चलेंगे किसानों के काफिले

सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि आंदोलन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य के अलग-अलग जिलों में किसानों के जुटने के स्थान तय किए गए हैं। अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के किसान कल (20 जुलाई) सुबह 11 बजे तक ब्यास में एकत्र होंगे। तरनतारन के किसान गोइंदवाल साहिब में इकट्ठा होकर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी जिलों में भी किसानों के लिए अलग-अलग रवानगी स्थल तय किए गए हैं, जहाँ से काफिले दिल्ली की ओर कूच करेंगे।

देश के खेती और डेयरी क्षेत्र को खतरा

समझौते का विरोध करते हुए किसान नेता पंधेर ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का देश के कृषि और डेयरी सेक्टर पर बेहद घातक असर पड़ सकता है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, कि इस व्यापक व्यापार समझौते के नाम पर मक्का, सोयाबीन, कपास, ड्राई फ्रूट, सेब और नाशपाती जैसे कई कृषि उत्पादों को शामिल किया जा रहा है। अगर अमेरिकी उत्पाद बिना किसी ठोस सुरक्षा के भारतीय बाजारों में आए, तो हमारे स्थानीय किसानों और डेयरी उत्पादकों की कमर टूट जाएगी।

ये भी पढ़ें : Amritsar Breaking News : अमृतसर में आवारा कुत्तों ने बुजुर्ग को कई जगह से नोचा, मौत