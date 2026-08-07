Weak Moon: कमजोर चंद्रमा दे सकता है मानसिक तनाव और अस्थिरता, मजबूती के लिए रोजाना नहाने से पहले करें यह छोटा सा काम

शिव जी से जुड़ा यह छोटा सा उपाय रोजाना अपनाने से कुंडली में कमजोर चंद्रमा को मजबूत कर घर में सुख-समृद्धि और किस्मत को सुधारा जा सकता है।

चमक उठेगी किस्मत और घर में आएगी सुख-समृद्धि

Weak Moon, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में स्नान को लेकर बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, उन्हीं में से एक है कि नहाते वक्त भगवान का ध्यान करना चाहिए। हालांकि, हिंदू शास्त्रों में इसे लेकर बहुत सारी अलग-अलग किंवदंतियां हैं, जिन्हें अपनाने से अलग-अलग फल प्राप्त होने की बातें कही गई हैं। घर में सुख-समृद्धि और किस्मत को चमकाने के लिए भी स्नान के वक्त आप एक छोटा-सा काम कर सकते हैं।

यह उपाय महादेव से जुड़ा हुआ है। महादेव का दूसरा नाम ‘भोला भंडारी’ हैं। ऐसा कहा गया है कि शिव शिव भक्त यदि किसी मुसीबत में हों और अपने महादेव को याद कर लें, तो समस्‍याएं कम हो जाती हैं या फिर उनसे बाहर निकलने का मार्ग दिख जाता है। ऐसे में रोजाना नहाते वक्‍त आप भी महादेव का ध्‍यान कर सकते हैं।

नहाने से पहले जरूर करें यह काम

स्‍नान करने से पहले महादेव का ध्‍यान करने के लिए आपको बहुत छोटी सी प्रक्रिया अपनानी होगी। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर उसमें जल भरें। फिर आंखों को बंद करें और महादेव की जटाओं से बहती हुई गंगा के निर्मल जल की कल्‍पना करें।

इसके साथ ही मन ही मन ‘ॐ नम: शिवाय’ का जाप करें। ऐसा यदि आप नियमित करते हैं, तो आपका कमजोर चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। भगवान शिव की जटाएं बहुत ज्‍यादा ऊजार्वान होती हैं। उनका ध्‍यान करने भर से जीवन में आ रही समस्‍याएं सरल दिखने लगती हैं।

कमजोर चंद्रमा के लक्षण

यदि आपका चंद्रमा कमजोर है, तो सबसे पहले आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। बिना बात के ही आपका मन उदास होगा। खुशी के पलों में भी आप खुद को खुश महसूस नहीं कर पाएंगे।

चंद्रमा मां से जुड़ा होता है। चंद्रमा के कमजोर होने से आपकी माता की सेहत भी खराब हो सकती है। इतना ही नहीं, मां के साथ रिश्‍तों में भी मनमुटाव हो जाता है।

कमजोर चंद्रमा आपको मानसिक तनाव देता है और छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने के लिए विवश करता है।

आप छोटी से छोटी बातों का निर्णय लेने में खुद को असमर्थ महसूस करते हैं। आपको हर बात में डर लगता है और आत्‍मविश्‍वास खो बैठते हैं।

जिस जातक का चंद्रमा कमजोर होता है, उसे मानसिक तनाव के कारण नींद नहीं आने की बीमारी भी हो जाती है।

चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय

सोमवार के दिन व्रत रखना और भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने और ‘ॐ चन्द्राय नम:’ मंत्र का नियमित जाप करने की भी सलाह दी जाती है।

इसके अलावा सफेद वस्त्र, चावल और दूध का दान करना भी लाभकारी माना गया है। माता का सम्मान करना और उनका आशीर्वाद लेना चंद्रमा को मजबूत करने के प्रभावी उपायों में गिना जाता है।

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