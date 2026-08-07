Belpatra: जानें, बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव को क्यों प्रिय है यह वृक्ष?

मान्यता है कि सोमवार, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या, अष्टमी और नवमी तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। विशेष रूप से जो भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें रविवार के दिन ही बेलपत्र तोड़कर रख लेने की सलाह दी जाती है।

यदि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित न किया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है

Belpatra, (आज समाज), नई दिल्ली: बेलपत्र को भगवान शिव की पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे शिव जी के सबसे प्रिय पत्तों में से एक माना गया है। यही नहीं मान्यता यह भी है कि यदि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित न किया जाए तो पूजा अधूरी होती है।

बेलपत्र में मौजूद तीन पत्ते त्रिनेत्र और त्रिदेव का प्रतीक माने जाते हैं और मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति शिव पूजन में बेलपत्र अर्पित करता है तो उसे तीनों देवों की पूजा के समान फल मिलता है।

यही नहीं लिंग पुराण में यह भी बताया गया है कि बेल के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, शाखाओं में ऋषि-मुनि और पत्तियों में शिव का वास होता है। शिवमहापुराण में बेलपत्र का माहात्म्य बताया गया है। आइए आपको बताते हैं इस शुभ पत्र की उत्पत्ति से जुड़ी कथा और इसके महत्व के बारे में।

शिव महापुराण में क्या लिखा है?

जब बात बेलपत्र की उत्पत्ति की आती है तब शिव महापुराण की एक कथा सामने आती है। इस कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती मंदार पर्वत पर बैठकर के महादेव की अखंड आराधना सच्चे ह्रदय से कर रही थीं और तपस्या में लीन थीं और उसी दौरान माता पार्वती के मस्तक से पसीने की एक बूंद आकर धरती पर गिरी। उस बूंद ने कुछ ही देर में एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया जिसे आगे चलकर बेलपत्र का नाम दिया गया।

माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह भगवान शिव का प्रिय वृक्ष माना जाता है और शिवपूजन में इसे अर्पित करने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। यही नहीं इस वृक्ष के लिए एक मान्यता यह भी है कि इस पूरे वृक्ष में माता पार्वती के अनेक स्वरूपों का निवास है।

इसकी जड़ों में माता गिरिजा, तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में स्वयं पार्वती देवी का स्वरूप निवास करता है। इसी वजह से इसे पूजा में अर्पित करने से शिव जी के साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है।

शिव पूजन में क्यों चढ़ाया जाता है बेलपत्र?

ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण बेल के वृक्ष में माता पार्वती जी का वास होता है इसलिए उसे मुख्य रूप से शिव पूजन में अर्पित किया जाता है।

हिंदू परंपराओं के अनुसार, भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय है। भक्त इसे सच्ची भक्ति,विनम्रता,कृतज्ञता,समर्पण के साथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है।

सच्चे मन और अटूट विश्वास के साथ बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से शिवजी का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है और जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों से बाहर निकलने की शक्ति मिलती है।

बेलपत्र को इतनी शुभ सामग्री माना जाता है कि सावन के पूरे महीने में इसे शिवलिंग पर जो भक्त इसे अर्पित करते हैं उनके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है और शिवजी का आशीर्वाद भी मिलता है।

इन बातों का रखें ध्यान

शिवलिंग का अभिषेक करते समय ध्यान रखें कि जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा का प्रयोग करें।

शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाते समय मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिशा को महादेव का मुख्य द्वार माना जाता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पूर्व, पश्चिम या दक्षिण की ओर मुख करके भूलकर भी शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए।

अभिषेक के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है।

इसके अलावा किसी के बारे में गलत न सोचें और वाद-विवाद न करें। मंदिर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

किन विशेष तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए बेलपत्र

मान्यता है कि सोमवार, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या, अष्टमी और नवमी तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। विशेष रूप से जो भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें रविवार के दिन ही बेलपत्र तोड़कर रख लेने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन बेलपत्र तोड़ना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है।

सोमवार को बेलपत्र तोड़ने की मनाही क्यों है?

हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन और तिथि का अपना धार्मिक महत्व होता है। मुख्य रूप से सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है और इस दिन शिव भक्त पूजन और व्रत करते हैं और उन्हें बेलपत्र चढ़ाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी बेलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। यदि आपको सोमवार के दिन बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने हैं तो इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। ऐसा कहा जाता है कि बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है और आप इसे पहले से ही तोड़कर रख सकते हैं।

शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका