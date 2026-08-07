Kamika Ekadashi Vrat Niyam: कामिका एकादशी व्रत कैसे रखें, क्या खाएं और क्या नहीं? जानें सही नियम और पारण का समय

कामिका एकादशी का व्रत सावन के कृष्ण पक्ष में पड़ता है, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन शिव जी की भक्ति का भी विशेष फल मिलता है।

यह व्रत करने से मनुष्य के जाने-अनजाने में किए हुए पाप होते हैं नष्ट

Kamika Ekadashi Vrat Niyam, (आज समाज), नई दिल्ली: सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है। सावन का पवित्र महीना होने के कारण इस दिन श्री हरि के साथ भगवान शिव की भक्ति का भी विशेष फल प्राप्त होता है।

प्रात: काल स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और प्रभु के चरणों में पीले फूल तथा तुलसी पत्र अर्पित करें। सच्चे मन से उपवास रखकर मंत्रों का जाप करने से जीवन की सभी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार निष्ठापूर्वक यह व्रत करने से मनुष्य के जाने-अनजाने में हुए पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख तथा समृद्धि का आगमन होता है।

कामिका एकादशी 2026 तिथि और मुहूर्त

व्रत तिथि (उदयातिथि): 9 अगस्त 2026 (रविवार)

9 अगस्त 2026 (रविवार) एकादशी तिथि प्रारंभ: 8 अगस्त 2026, दोपहर 01:59 बजे से

8 अगस्त 2026, दोपहर 01:59 बजे से एकादशी तिथि समाप्त: 9 अगस्त 2026, सुबह 11:04 बजे तक

9 अगस्त 2026, सुबह 11:04 बजे तक व्रत पारण का समय: 10 अगस्त 2026, प्रात: 05:47 बजे से 08:00 बजे के बीच

कामिका एकादशी व्रत रखने का सही तरीका

इस पावन दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और फिर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान के सामने पीले फूल, फल और तुलसी पत्र अर्पित करके सच्चे मन से पूजा करें।

पूरे दिन ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ नाम का जाप करते रहना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। रात के समय भगवान के भजन गाते हुए जागरण करना बहुत ही फलदायी होता है। अगले दिन सुबह तय समय पर पारण करके ही व्रत पूरा माना जाता है।

व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए?

कामिका एकादशी के दिन भोजन के नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। जो लोग फलाहार करके उपवास रख रहे हैं, वे दूध, दही, मखाना और ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है।

आलू, शकरकंद और फल भी खाए जा सकते है। पूरे दिन शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए नारियल पानी या नींबू पानी ले सकते हैं। हल्का फलाहार करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और पूजा में मन लगा रहता है। इस तरह से नियम मानकर आहार लेने से शरीर और मन दोनों पवित्र रहते हैं।

इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए?

इस पावन अवसर पर कुछ चीजों को खाने से पूरी तरह बचना चाहिए। इस तिथि पर चावल का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है, इसलिए चावल से दूर रहना आवश्यक है। इसके अलावा गेहूं, जौ, दाल और किसी भी प्रकार के भारी अनाज का सेवन न करें।

भोजन में साधारण नमक, प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का प्रयोग गलती से भी न करें। किसी भी तरह के बाहर के तले-भुने भोजन से भी दूर रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बैंगन और मूली खाना भी मना होता है। इन बातों का ध्यान रखकर शुद्ध आहार का पालन करने से ही पूजा का सही फल प्राप्त होता है।

व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान मिलता है पुण्य

पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसकी शुरूआत ब्रह्माजी और देवर्षि नारद के संवाद से जुड़ी है। इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी दल की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन रात्रि में दीपक जलाने से पितृगण स्वर्ग में तृप्त होते हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है।

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