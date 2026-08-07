कौन है सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी? 50 साल की उम्र में भी है कुंवारी, जानें क्यों नहीं की अब तक शादी?

Who is Saba Pataudi | Kaun Hai Saba Pataudi: सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी फिल्मी लाइन से दूर हैं और वो 50 साल की हैं लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं कि, आइए जानते हैं कि क्या है वजह?

Who is Saba Pataudi | Kaun Hai Saba Pataudi: सबा पटौदी फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद हमेशा ग्लैमर की दुनिया से दूरी बनाए रखती हैं. जहां उनके भाई-बहन सैफ अली खान और सोहा अली खान ने एक्टिंग को अपना करियर बनाया, वहीं सबा ने अलग राह चुनी. वो अक्सर अपनी मां शर्मिला टैगोर के साथ नजर आती हैं और सोशल मीडिया पर परिवार से जुड़ी यादें शेयर करती रहती हैं. हालांकि, एक सवाल ऐसा है जो लंबे समय से लोगों के मन में है आखिर 50 साल की उम्र तक सबा ने शादी क्यों नहीं की? अब उन्होंने खुद इस सवाल का खुलकर जवाब दिया है.

शादी न करने की वजह का किया खुलासा

हाल ही में बातचीत के दौरान सबा पटौदी ने बताया कि कम उम्र से ही उनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो शादी के लिए तैयार हैं. उन्होंने बताया कि 19 साल की उम्र में कोलकाता में एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई थी और शादी की बात भी आगे बढ़ी थी, लेकिन आखिरकार रिश्ता नहीं हो पाया क्योंकि उस समय वो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थीं.

सबा ने कहा कि वो शादी के खिलाफ कभी नहीं थीं, लेकिन उन्हें ऐसा साथी नहीं मिला जिसके साथ वो खुद को पूरी तरह सहज महसूस कर सकें. उन्होंने अपने पिता मंसूर अली खान पटौदी को याद करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली, विनम्र और जिम्मेदार था. उनसे उन्होंने आत्मनिर्भर बनना सीखा. सबा का मानना है कि जीवनसाथी ऐसा होना चाहिए जो परिपक्व सोच वाला हो और रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझे. इसी वजह से उन्होंने अब तक शादी नहीं की.

कौन हैं सबा पटौदी?

सबा पटौदी का जन्म 1 मई 1976 को हुआ था. उन्होंने अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरह फिल्मों में करियर नहीं बनाया. वो पेशे से ज्वेलरी डिजाइनर हैं. इसके अलावा वो टैरो रीडिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग से भी जुड़ी हुई हैं. साथ ही भोपाल के रॉयल एंडोमेंट ट्रस्ट की चीफ कस्टोडियन की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं. सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहती हैं और परिवार की अनदेखी तस्वीरें व यादगार पल अपने प्रशंसकों के साथ शेयर करती रहती हैं.