Sawan 2026: सावन में शनि-मंगल और सूर्य मचाएंगे हलचल!

महादेव को समर्पित सावन 2026, 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा। इस वर्ष सावन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

बदल जाएगा इन 4 राशियों का समय

Sawan 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र माना गया है। ये माह देवों के देव महादेव को समर्पित किया गया है। सावन में शिव पूजा और जलाभिषेक करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। सावन के महीने में महादेव इस संसार को संचालित करते हैं। इस साल सावन का महीना ज्योतिषीय लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सावन में बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव होने वाला है।

तीन प्रमुख ग्रहों का होगा गोचर

इस सावन माह में तीन प्रमुख ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। जिसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। ज्योतिष के अनुसार, मंगल का 2 अगस्त 2026 को रात 10 बजकर 59 मिनट पर मिथुन राशि में प्रवेश होगा। वहीं, सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में गोचर करेंगे।

इसके अलावा शनि 20 अगस्त 2026 को मीन राशि के रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। सावन के दौरान मंगल, सूर्य और शनि का यह गोचर कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत अधिक शुभ रह सकता है।

कर्क राशि: सावन के महीने में कर्क राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। करियर और आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

सावन के महीने में कर्क राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। करियर और आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए सावन में धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। घर और बाहर दोनों जगह सम्मान प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन की हर बाधाएं दूर हो सकती हैं।

सिंह राशि के जातकों के लिए सावन में धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। घर और बाहर दोनों जगह सम्मान प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन की हर बाधाएं दूर हो सकती हैं। धनु राशि: धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत लाभदायक रह सकता है। इस समय आपको मनचाहा साथी मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को रोजगार मिल सकता है। परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत लाभदायक रह सकता है। इस समय आपको मनचाहा साथी मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को रोजगार मिल सकता है। परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मीन राशि: मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। नए साझेदार मिल सकते हैं। धन लाभ होने से भौतिक सुख बढ़ सकता है। आर्थिक और पारिवारिक जीवन सकारात्मक रूप से बदल सकता है।

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