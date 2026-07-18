72nd National Film Awards: किसके सिर सजेगा नेशनल अवॉर्ड का ताज? आज शाम खुलेगा विजेताओं का पिटारा

72nd National Film Awards: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं की घोषणा आज नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में की जाएगी। इसमें करीब दो हफ़्ते की देरी हुई है।

72nd National Film Awards: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का इंतज़ार आखिरकार खत्म होने वाला है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज शाम 5:30 PM बजे नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में विनर्स की घोषणा करेगा। यह घोषणा जो लगभग दो हफ़्ते की देरी के बाद हो रही है PIB इंडिया के YouTube चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम की जाएगी जिससे देश भर के मूवी लवर्स रिज़ल्ट देख सकेंगे।

घोषणा में देरी क्यों हुई?

खबर है कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा में देरी इसलिए हुई क्योंकि जूरी अभी भी अपनी चर्चा पूरी कर रही थी और विनर्स को फाइनल कर रही थी। कुछ जूरी मेंबर्स के पहले से कमिटमेंट्स भी थे, जिससे खबर है कि देरी हुई। इस दौरान मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन्स को सलाह दी गई कि ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होने तक अटकलें लगाने से बचें।

इस साल कौन सी फिल्में एलिजिबल हैं?

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2024 के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफाइड फिल्मों को पहचान देंगे। मशहूर फिल्ममेकर जयराज की अगुवाई में 11 मेंबर वाली जूरी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी आखिरी सिफारिशें जमा करने से पहले देश भर से आई एंट्रीज़ को रिव्यू किया।

कई मशहूर फिल्में चर्चा में

2024 के फिल्म कैलेंडर में अलग-अलग भारतीय भाषाओं में क्रिटिक्स द्वारा सराही गई फिल्मों और बड़ी कमर्शियल सफलताओं का शानदार मिक्स देखने को मिला। ऑल वी इमेजिन ऐज़ लाइट और लापता लेडीज़ जैसी फिल्मों ने इंटरनेशनल पहचान बनाई और भारतीय सिनेमा की ओर दुनिया भर का ध्यान खींचा।

साथ ही, पुष्पा 2: द रूल, स्त्री 2, हनु-मान, मंजुम्मेल बॉयज़ और प्रेमालु जैसी बड़ी बॉक्स-ऑफिस सफलताएं साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनकर उभरीं।

टॉप परफॉर्मेंस रेस को दिलचस्प बना सकती हैं

अवार्ड्स की घोषणा के दौरान 2024 की कई मशहूर परफॉर्मेंस के भी ध्यान खींचने की उम्मीद है। ममूटी को ब्रमायुगम के लिए बहुत तारीफ़ मिली, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने आदुजीविथम: द गोट लाइफ़ में अपने ज़बरदस्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन से दर्शकों को इम्प्रेस किया। कार्तिक आर्यन को भी चंदू चैंपियन में उनकी परफ़ॉर्मेंस के लिए सराहा गया।

खास फीमेल परफ़ॉर्मेंस में, यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए, श्रद्धा कपूर को स्त्री 2 के लिए, साई पल्लवी को अमरन के लिए, कनी कुसरुति को ऑल वी इमेजिन ऐज़ लाइट और गर्ल्स विल बी गर्ल्स के लिए, और आलिया भट्ट को जिगरा के लिए तारीफ़ मिली।

नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड्स इतने ज़रूरी क्यों हैं?

सिनेमा में भारत के सबसे जाने-माने सम्मानों में से एक माने जाने वाले नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड्स फ़ीचर फ़िल्मों, नॉन-फ़ीचर फ़िल्मों और सिनेमा पर लिखने में बेहतरीन काम के लिए दिए जाते हैं।

ये अवॉर्ड्स एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीनप्ले, म्यूज़िक, सिनेमैटोग्राफ़ी, एडिटिंग और दूसरे टेक्निकल फ़ील्ड्स में शानदार कामों को भी पहचान देते हैं।

कई क्रिटिक्स द्वारा सराही गई परफ़ॉर्मेंस और ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों के मुकाबले में, अब सभी की नज़रें शाम 5:30 बजे होने वाली घोषणा पर होंगी कि कौन सी फ़िल्में और कलाकार ये बड़े सम्मान अपने नाम करते हैं।