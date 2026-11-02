Aaj Ka Panchang 2 November 2026: आज कालाष्टमी का व्रत, जानें राहुकाल, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

सोमवार होने के कारण इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा. इसके साथ ही दिन में शुभ योग का संयोग बन रहा है.

आज 2 नवंबर, सोमवार का दिन किसके लिए कैसा रहने वाला है यह सभी जानना चाहते हैं. आज कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. इस दिन कालाष्टमी का व्रत रखा जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कालाष्टमी पर भगवान शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव की पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि काल भैरव की उपासना से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है.

सोमवार होने के कारण इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा. इसके साथ ही दिन में शुभ योग का संयोग बन रहा है. अगर आप सोमवार को कोई शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो अभिजित मुहूर्त और विजय मुहूर्त का ध्यान रख सकते हैं. आइए जानते हैं 2 नवंबर का पंचांग, तिथि, नक्षत्र, शुभ-अशुभ समय, राहुकाल और अलग-अलग शहरों में सूर्योदय-सूर्यास्त का समय.

2 नवंबर 2026 का पंचांग

कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 1 बजकर 11 मिनट तक रहेगी. इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी. इस दिन दोपहर तक शुभ योग रहेगा. वहीं आश्लेषा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है.

2 नवंबर के शुभ मुहूर्त

सोमवार को पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए कई अच्छे मुहूर्त रहेंगे. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 बजे से शुरू होगा. वहीं अभिजित मुहूर्त सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा.

2 नवंबर को इन शहरों में रहेगा राहुकाल

ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अशुभ समय माना जाता है. इस दौरान शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचने की मान्यता है. अलग-अलग शहरों में राहुकाल का समय इस प्रकार रहेगा.

कालाष्टमी पर क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा?

हिंदू धर्म में कालाष्टमी का विशेष धार्मिक महत्व है. यह पर्व हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन भगवान शिव के रौद्र स्वरूप भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है. भक्त इस अवसर पर व्रत रखते हैं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, भगवान काल भैरव को समय और न्याय का रक्षक माना जाता है. उनकी पूजा करने से नकारात्मकता, भय और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलने की मान्यता है. इसके अलावा ग्रह दोषों के निवारण और कर्ज संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी काल भैरव की उपासना को महत्वपूर्ण माना जाता है. जो भक्त किसी कारणवश कालाष्टमी का व्रत नहीं रख पाते, वे भी भगवान काल भैरव की पूजा कर सकते हैं. इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण करना और पूजा-अर्चना करना शुभ माना जाता है.