थाने में 20 साल की लड़की से कथित दुष्कर्म, झारखंड में 15 पुलिसकर्मी सस्पेंड, दो गिरफ्तार

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में गम्हरिया पुलिस थाने के परिसर में 20 वर्षीय युवती के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में अब तक 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है.

झारखंड. जिस पुलिस को लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए उसकी हरकत ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है. झारखंड से एक ऐसा शर्मनाक घटना सामने आई है जिसने सिर नीचा कर दिया. सरायकेला-खरसावां जिले में गम्हरिया पुलिस थाने के परिसर में 20 साल की युवती के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इसमें अब तक 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है.

1 नवंबर, रविवार का दिन झारखंड के इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा. लापरवाही और ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में 9 और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई. इससे पहले शनिवार को पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था. सरायकेला-खरसावां के एसपी मनोज स्वर्गियारी ने रविवार देर शाम गम्हरिया थाने में तैनात नौ पुलिसकर्मियों के निलंबन का आदेश जारी किया. निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में दो सब-इंस्पेक्टर, चार असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, दो हवलदार और एक कांस्टेबल शामिल हैं.

थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मी पहले हो चुके हैं सस्पेंड

इस मामले में शनिवार को गम्हरिया थाना प्रभारी संजय प्रसाद समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था. इनमें से सब-इंस्पेक्टर मनोज कुमार साहू और कांस्टेबल संतोष राय को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों की गिरफ्तारी सरायकेला के एसडीपीओ अनुभव भारद्वाज के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम (SIT) की जांच के बाद हुई है.

एसपी ने कहा- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है. उन्होंने साफ किया कि घटना में शामिल पाए जाने वाले या मामले को संभालने में लापरवाही बरतने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे सभी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।.