Kanpur news: आधी रात को ऑटो चालक को आया महिला का फोन, चुपके से पहुंचा, पति ने लाठी-डंडों पीट पीटकर ले ली जान

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचे 28 वर्षीय युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान अतुल तिवारी उर्फ गोपाल के रूप में हुई है.

नई दिल्ली. शादीशुदा महिला से चुपके से मिलने जाने से पहले 100 बार सोच लें. उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऐसी घटना सामने आई है जिसने अवैध संबंध के किस्से को फिर से हवा दे दी. एक शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचे 28 साल के युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

कानपुर की घटना में मारे गए शख्स की पहचान अतुल तिवारी उर्फ गोपाल के रूप में हुई है. आरोप है कि शनिवार देर रात वह महिला के बुलाने पर उसके घर पहुंचा था. वहां महिला के पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे पकड़ लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. अस्पताल पहुंचने से पहले ही अतुल की मौत हो गई. पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है.

आधी रात महिला के घर पहुंचा था अतुल

यह घटना कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव की है. अतुल गांव के रहने वाले विजय प्रकाश उर्फ पप्पू तिवारी का बेटा था. वह बरीगांव स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करता था. खाली समय में ऑटो रिक्शा भी चलाता था. पुलिस के मुताबिक, अतुल का कथित तौर पर सुमन नाम की महिला से संबंध था. शनिवार देर रात वह ऑटो लेकर गांव लौटा और घर के बाहर सो गया. बाद में सुमन का फोन आने पर वह उसके घर के अंदर चला गया. आरोप है कि इसी दौरान सुमन के पति विकास अवस्थी और परिवार के अन्य सदस्य जाग गए. उन्होंने अतुल को कमरे में देखा और लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी.

पांच लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

बताया जा रहा है कि हमले के बाद आरोपियों ने अतुल के परिवार को इसकी सूचना दी. परिजन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. इसके बाद परिवार के लोग सुबह उसका शव लेकर साढ़ थाने पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अतुल के पिता विजय प्रकाश की शिकायत पर पुलिस ने विकास अवस्थी, उसके पिता कालिका प्रसाद उर्फ कल्लू, मां बबली, भाई मोहित और पत्नी सुमन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

पत्नी और सास गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश

पुलिस जब आरोपियों के घर पहुंची तो वहां केवल सुमन और उसकी सास बबली मिलीं. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. वहीं, परिवार के अन्य आरोपी घर से फरार बताए जा रहे हैं. एसीपी कृष्णकांत यादव के मुताबिक, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं. उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. मामले की जांच जारी है.