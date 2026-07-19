वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना, कप्तान श्रेयस अय्यर इंग्लैंड में, वीवीएस लक्ष्मण टी20 टीम के ‘कोच’

भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म करने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में खेलने उतरेगी. मुख्य कोच गौतम गंभीर इस दौरे पर टीम के साथ नहीं होंगे. वीवीएस लक्ष्मण उनकी जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे. टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर इंग्लैंड दौरे के बाद जिम्बाब्वे रवाना होंगे.

नई दिल्ली. इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद प्लेइंग इलेवन से बाहर किए गए वैभव सूर्यवंशी अब जिम्बाब्वे में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं. भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के बिना ही दौरे पर रवाना हुई है. इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने मुख्य कोच का पद छोड़ दिया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए गंभीर को इस दौरे से आराम देने का फैसला किया है. गंभीर की गैरमौजूदगी में भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. लक्ष्मण फिलहाल बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख हैं और इससे पहले भी कई मौकों पर भारत की अंतरिम कोचिंग कर चुके हैं.

वीवीएस लक्ष्मण इससे पहले आयरलैंड, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड जैसे दौरों पर भारतीय टीम के साथ अंतरिम मुख्य कोच की भूमिका निभा चुके हैं. युवा खिलाड़ियों के साथ काम करने का उनका अनुभव काफी अच्छा माना जाता है. इसी वजह से बीसीसीआई ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है.

व्यस्त कार्यक्रम के बाद गंभीर को आराम

टीम इंडिया इस समय इंग्लैंड दौरे पर है. जहां वनडे सीरीज खेली जा रही है. व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को सीधे जिम्बाब्वे भेजने के बजाय आराम देने का फैसला किया है. बोर्ड पहले भी छोटे विदेशी दौरों पर सहयोगी स्टाफ में बदलाव करता रहा है. यह कार्यभार का बेहतर मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है.

श्रेयस अय्यर कप्तान वैभव पर होगी नजर

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. टीम में रिंकू सिंह समेत कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. इंग्लैंड में वनडे सीरीज खेल रहे कुछ खिलाड़ी तीसरे वनडे के बाद टीम से जुड़ेंगे. सबकी नजर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली है. इंग्लैंड में डेब्यू करने के बाद वो कुछ खास नहीं कर पाए. उनको प्लेइंग इलेवन से बाहर कर वापस से संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी.

23 जुलाई से शुरू होगी सीरीज

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीनों टी20 मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे. पहला मैच 23 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई और तीसरा 26 जुलाई को होगा. सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होंगे. यह दौरा युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने का सुनहरा अवसर होगा. वीवीएस लक्ष्मण की निगरानी में टीम इंडिया नए कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरकर टी20 क्रिकेट में शानदार वापसी करने की कोशिश करेगी.