Revanth Reddy: तेलंगाना सीएम रेड्डी को नहीं मिली अमेरिका जाने की परमिशन, जानें वजह

राज्य सरकार ने निर्धारित नीति और प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री की UK और USA यात्रा के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी।

राजनीतिक आधार पर विदेश मंत्रालय ने क्लियरेंस देने इनकार

Revanth Reddy, (आज समाज), हैदराबाद: केंद्र के विदेश मंत्रालय ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाले तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल की अमेरिका यात्रा को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद रेवंत रेड्डी का बोस्टन दौरा रद्द हो गया और अब वे 23 अगस्त को लंदन से हैदराबाद लौटेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक आधार पर क्लियरेंस देने से इनकार किया है। हालांकि, सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को अमेरिका जाए बिना वहां के संस्थानों के साथ सभी एमओयू और साझेदारी समझौते पूरे करने के निर्देश दिए हैं।

20 अगस्त को लंदन पहुंचे थे रेवंत रेड्डी

रेवंत रेड्डी 20 अगस्त को लंदन पहुंचे थे। वङ दौरे में आॅक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी आॅफ लंदन और लंदन बिजनेस स्कूल के कार्यक्रम शामिल थे। उन्हें एमिरेट्स स्टेडियम में एढछ फुटबॉल से जुड़े कार्यक्रम में भी जाना था।

24 अगस्त को जाना था अमेरिका

इसके बाद 24 अगस्त को अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी जाने का कार्यक्रम था। 25 अगस्त को बोस्टन में वर्जीनिया टेक की टीम से बातचीत और 26 अगस्त को न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के यूएस चैप्टर के कार्यक्रम में शामिल होना था।

केंद्र ने केवल यूके दौरे की मंजूरी दी

राज्य सरकार ने नियमों के मुताबिक यूके और यूएसए दौरे के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी थी, लेकिन केवल यूएस दौरे को मंजूरी मिली। सीएमओ के मुताबिक, डेलीगेशन के यूके पहुंचने के बाद केंद्र ने यूएसए दौरे की मंजूरी नहीं देने की जानकारी दी।

नए कारोबारी और निवेश अवसर तलाशने की तैयारी थी में थी तेलंगाना सरकार

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, अमेरिका दौरा आधिकारिक तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था। इस पहल का उद्देश्य तेलंगाना में बड़े पैमाने पर निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अमेरिका में प्रस्तावित बैठकों के जरिए राज्य के लिए नए कारोबारी और निवेश अवसर तलाशने की तैयारी थी। केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने के कारण फिलहाल इस दौरे पर विराम लग गया है।

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