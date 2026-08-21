Sawan Putrada Ekadashi 2026 Date: 23 या 24 कब है सावन पुत्रदा एकादशी? पूजा विधि से लेकर जानें पारण का समय

Kab Hai Sawan Putrada Ekadashi 2026| Sawan Putrada Ekadashi 2026: इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत इस साल कब रखा जाएगा. भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत में संतान सुख, परिवार की समृद्धि और कल्याण की कामना की जाती है.

Kab Hai Sawan Putrada Ekadashi 2026| Sawan Putrada Ekadashi 2026: सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत इस साल 23 अगस्त 2026, रविवार को रखा जाएगा. उदया तिथि के आधार पर इस बार एकादशी व्रत 23 अगस्त को ही मान्य होगा, जबकि 22 अगस्त को यह व्रत नहीं रखा जाएगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत को संतान सुख, बच्चों की मंगलकामना और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए विशेष फलदायी माना जाता है.

सावन पुत्रदा एकादशी 2026 की तिथि और समय (Sawan Putrada Ekadashi 2026 Date & Time)

पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात 2:00 बजे शुरू होगी और 24 अगस्त को सुबह 4:19 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के नियम के चलते व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा.

व्रत की तिथि: 23 अगस्त 2026, रविवार

एकादशी तिथि प्रारंभ: 23 अगस्त, रात 2:00 बजे

एकादशी तिथि समाप्त: 24 अगस्त, सुबह 4:19 बजे

कब होगा पारण? (Kab Hoga Paran)

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 24 अगस्त 2026, सोमवार को किया जाएगा. पारण का समय दोपहर 1:41 बजे से शाम 4:16 बजे तक रहेगा. यह समय हरि वासर समाप्त होने के बाद निर्धारित है. हरि वासर सुबह 10:49 बजे समाप्त होगा.

सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि (Sawan Putrada Ekadashi 2026 Puja Vidhi)

व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद घर के मंदिर की साफ-सफाई कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, फल और पंचामृत अर्पित करें.

इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें. श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें. पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें. मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया यह व्रत परिवार के कल्याण तथा संतान के सुख के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम बनता है.