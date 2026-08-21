Mutual fund: समझें 1 लाख रुपये की ताकत, यूं बन जाएंगे 67 लाख, इन सपनों को कर सकते हैं पूरा

अक्सर लोग म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में एकमुश्त निवेश को प्राथमिकता देते हैं। एकमुश्त निवेश के कई फायदे हैं। अगर लंबी अवधि के लिए 1 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश किया जाता है, तो यह बहुत बड़ा फंड बन सकता है।

Mutual Fund investment: अक्सर लोग म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में एकमुश्त निवेश को प्राथमिकता देते हैं। एकमुश्त निवेश के कई फायदे हैं। अगर लंबी अवधि के लिए 1 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश किया जाता है, तो यह बहुत बड़ा फंड बन सकता है। चलिए, इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि एकमुश्त निवेश क्या है और अगर हम 30 साल के लिए 1 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश करते हैं, तो यह कितना बड़ा फंड बन सकता है।

एकमुश्त निवेश क्या है?

एकमुश्त निवेश का मतलब एक बार में बड़ी रकम निवेश करना है। यह रकम समय के साथ-साथ बढ़ती है और आपको लंबे समय में बड़ा रिटर्न देती है।

अभी निवेश क्यों करें?

इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा फायदा मिलता है।

वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलती है।

आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है।

अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है।

30 साल क्यों?

आप जितने लंबे समय के लिए एकमुश्त निवेश करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की मदद से आपकी रकम उतनी ही ज्यादा बढ़ती है और उतना ही बड़ा रिटर्न मिलता है।

आप क्या-क्या हासिल कर सकते हैं?

रिटायरमेंट कॉर्पस

बच्चों की उच्च शिक्षा

आर्थिक स्वतंत्रता

अपने सपनों की लाइफस्टाइल

जरूरी बातें

बाजार के समय से ज्यादा बाजार में बने रहना अहम है।

लंबे समय तक निवेश में बने रहें।

जितनी छोटी शुरुआत उतना ही बड़ा भविष्य होता है।

समय से पहले निकासी करने से बचें।

10 लाख रुपये के निवेश का 30 साल में संभावित मूल्य

अनुमानित वार्षिक रिटर्न (%) 30 साल बाद संभावित मूल्य

8% 10,06,266 रुपये (10.06 लाख)

10% 17,45,745 रुपये (17.45 लाख)

12% 30,24,213 रुपये (30.24 लाख)

15% 66,07,593 रुपये (66.07 लाख)

30 साल बाद आपके लक्ष्यों के उदाहरण