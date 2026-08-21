CJP News: जयपुर में सीजेपी नेताओं को दौड़ाकर पीटा, गाड़ियों के शीशे तोड़े, आशुतोष रांका का टूटा पैर !

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Amit Upadhyay
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Ashutosh Ranka Injured: जयपुर के बगरू क्षेत्र के रामपुरा-कंवरपुरा में सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर CJP कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों के बीच विवाद हिंसक हो गया। CJP का आरोप है कि टीम पर पथराव और मारपीट की गई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और कई कार्यकर्ता घायल हुए।
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जयपुर के एक स्कूल का दौरा करने गई CJP की टीम के साथ ग्रामीणों से मारपीट की और पथराव किया।

CJP Leader Ashutosh Ranka News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू इलाके में एक सरकारी स्कूल को लेकर बड़ा विवाद हो गया। रामपुरा-कंवरपुरा गांव में शुक्रवार को स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट की स्थिति बन गई। CJP ने आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं पर पथराव किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और महिलाओं के साथ भी बदसलूकी हुई। घटना में CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका के घायल होने और पैर टूटने की भी बात सामने आई है। रांका ने इस हमले के पीछे BJP से जुड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया है।

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल, CJP ने राजस्थान में ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत संगठन की टीमें उन सरकारी स्कूलों का जायजा ले रही हैं, जहां भवन जर्जर हैं या बच्चों को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इसी अभियान के तहत रामपुरा-कंवरपुरा के सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने की घोषणा की थी। इससे पहले भी CJP ने राजस्थान के अलग-अलग जिलों से खराब हालत वाले स्कूलों की शिकायतें मिलने की बात कही थी।

संगठन ने जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बाड़मेर और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में स्कूलों की स्थिति देखने की बात कही थी। रामपुरा-कंवरपुरा का स्कूल पहले से ही अपनी खराब स्थिति को लेकर चर्चा में रहा है। अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट्स के अनुसार, स्कूल की इमारत जर्जर होने के कारण बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी थी और उन्हें पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह में पढ़ाया जा रहा था। मामला इतना गंभीर था कि जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया था।

रांका ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

घटना के बाद आशुतोष रांका ने बीजेपी पर सीधे गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि मौके पर बीजेपी से जुड़े लोग मौजूद थे और पूरी घटना पहले से सुनियोजित थी। रांका ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उनका आरोप है कि पुलिस को पहले से विवाद की आशंका की जानकारी थी, इसके बावजूद CJP टीम को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस पहले से स्थिति संभालती तो विवाद को हिंसा में बदलने से रोका जा सकता था।CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं पर कथित हमले की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि CJP के ‘School Thik Karo’ अभियान को रोकने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है।

स्कूल के निरीक्षण को लेकर क्यों हुआ विवाद?

CJP का कहना है कि संगठन की टीम स्कूल की वास्तविक स्थिति देखने और उसकी मरम्मत की मांग को आगे बढ़ाने के लिए वहां पहुंची थी। संगठन का दावा है कि स्कूल की हालत बेहद खराब है और बच्चों को सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए। गांव में पहुंचने के बाद टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि स्थानीय मामले में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और CJP कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। ग्रामीणों की ओर से CJP टीम का रास्ता रोकने और विरोध में ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी करने की भी बात कही गई है। मामला बढ़ने के बाद टीम को वहां से हटना पड़ा। CJP ने इस दौरान पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ के आरोप लगाए हैं।

आशुतोष रांका के पैर में फ्रैक्चर का दावा

घटना के बाद आशुतोष रांका के घायल होने की जानकारी सामने आई। CJP की ओर से दावा किया गया कि मारपीट और पथराव में उनके पैर में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हुआ है। उन्हें इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाने की बात कही गई है। CJP नेताओं ने आरोप लगाया कि कई अन्य कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। संगठन का कहना है कि उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और टीम के सदस्यों पर पत्थर फेंके गए।