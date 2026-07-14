Monsoon Update : पूर्वी भारत में मानसून बरपा रहा कहर, उत्तर भारत बारिश की बूंद-बूंद को तरसा

By
Harpreet Singh
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Monsoon Update : पूर्वी भारत में मानसून बरपा रहा कहर, उत्तर भारत बारिश की बूंद-बूंद को तरसा
Monsoon Update : पूर्वी भारत में मानसून बरपा रहा कहर, उत्तर भारत बारिश की बूंद-बूंद को तरसा

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश के आसार, बाढ़, भूस्खलन से प्रभावित हैं ज्यादात्तर राज्य

Monsoon Update (आज समाज), नई दिल्ली : दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार पूरे देश को कवर करने के बावजूद एक समान नहीं बरस रहा। पूर्वी भारत में जहां भारी बारिश से ज्यादात्तर नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। वहीं मध्य और उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में लगातार कमी आ रही है।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, आज (14 जुलाई) पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। जबकि उत्तर भारत से बारिश लगभग गायब हो चुकी है। इसी कारण यहां पर किसान खरीफ की फसलों विशेषकर धान की सिंचाई के लिए परेशान हो रहे हैं।

अरुणाचल में बाढ़ से लगभग एक लाख लोग प्रभावित

अरुणाचल प्रदेश में बारिश के चलते आई बाढ़ से लगभग एक लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों समेत बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे वाले क्षेत्रों में इस हफ्ते भारी बारिश जारी रहने को लेकर आॅरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी वर्षा और भूस्खलन की चेतावनी दी है।

इसलिए पूर्वी राज्यों में बारिश की ज्यादा संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून ट्रफ इस समय श्रीगंगानगर, हिसार, मेरठ, शाहजहांपुर, गोरखपुर होते हुए दक्षिण असम तक फैली हुई है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी बिहार, दक्षिण बांग्लादेश और असम के आसपास कई चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, जिनके प्रभाव से पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ने की संभावना है।

आज देश के इन राज्यों में बारिश के आसार

भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार आज बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, कोंकण-गोवा, तटीय कर्नाटक और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश के आसार हैं।

दिल्ली सहित उत्तर भारत में लगा ब्रेक

मानसून ट्रफ के पूर्वी हिस्से में ज्यादा सक्रियता और स्थानीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में फिलहाल बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून के दोबारा सक्रिय होने पर इन क्षेत्रों में फिर से बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार 20 जुलाई को इन राज्यों में मानसून दोबारा से रफ्तार पकड़ेगा और अच्छी बारिश की संभावना बनेगी।

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