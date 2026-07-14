Gold-Silver Price Today: सोना खरीदने वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! आज अचानक बदले गोल्ड-चांदी के रेट, जानें ताजा भाव

Gold-Silver Price Today 14 July 2026 | Aaj Ka Sone Ka Rate: महंगाई के दौर में आम लोगों के लिए घरेलू खर्च संभालना पहले से ही चुनौती बना हुआ है. ऐसे समय में जिन परिवारों में शादी या कोई बड़ा समारोह है, उनके लिए सोना-चांदी की खरीदारी एक जरूरी खर्च होती है. लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आज बाजार से थोड़ी राहत की खबर आई है. अगर आप भी गोल्ड या सिल्वर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें.

कितनी घटी सोने और चांदी की कीमत?

आज के कारोबार में सोने की कीमतों में करीब 0.86% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना लगभग 10 रुपये सस्ता होकर 1,42,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव भी 10 रुपये घटकर करीब 1,30,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

चांदी की बात करें तो इसके दाम में भी हल्की नरमी देखने को मिली है. आज चांदी करीब 100 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती होकर लगभग 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है.

आज सोने का भाव

हरियाणा के रेट (Haryana Gold Rate 14 July 2026)

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,38,600 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,000 है.

जम्मू-कश्मीर के रेट (Jammu-Kashmir Gold Rate 14 July 2026)

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,38,600 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,000 है.

पंजाब के रेट (Punjab Gold Rate 14 July 2026)

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,38,600 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,000 है.

दिल्ली के रेट (Delhi Gold Rate 14 July 2026)

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,43,050 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,140 है.

18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,320 है.

मुंबई के रेट (Mumbai Gold Rate Today 14 July 2026)

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,42,900 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,30,990 है.

18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,170 है.

कोलकाता के रेट (Kolkata Gold Rate 14 July 2026)

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,42,900 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,30,990 है.

18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,170 है.

चेन्नई के रेट (Chennai Gold Rate Today 14 July 2026)

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,44,000 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,990 है.

18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,10,190 है.

पटना के रेट (Patna Gold Rate Today 14 July 2026)

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,42,950 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,30,990 है.

18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,220 है.

लखनऊ के रेट (Lucknow Gold Rate Today 14 July 2026)

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,43,050 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,140 है.

18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,320 है.

आखिर क्यों फिसले सोने-चांदी के दाम?

विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद महंगाई और ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ी है. इसी बीच कई निवेशकों ने मुनाफावसूली को प्राथमिकता दी, जिसके चलते सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली.