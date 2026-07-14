CSIR UGC NET जून 2026 एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा से पहले csirnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

CSIR UGC NET June 2026 Admit Card Out: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने जॉइंट CSIR-UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध हैं. इसमें कैंडिडेट का परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा की शिफ्ट, रोल नंबर और परीक्षा दिवस पर पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश शामिल हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में दर्ज सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें.

कब होगी CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा? (CSIR UGC NET June 2026 Exam Date)

CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा 17 और 18 जुलाई 2026 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी.

17 जुलाई 2026

लाइफ साइंसेज: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

मैथेमेटिकल साइंसेज: दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

18 जुलाई 2026

केमिकल साइंसेज तथा अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

फिजिकल साइंसेज: दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

ऐसे डाउनलोड करें CSIR UGC NET जून 2026 एडमिट कार्ड