Govinda Comeback: मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता...' गोविंदा ने कमबैक का किया ऐलान, नई फिल्म से करेंगे धमाकेदार वापसी

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर गोविंदा ने अपनी आने वाली फिल्म रूपा के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की ऑफिशियल घोषणा की है। एक्टिंग से लंबे ब्रेक के बाद यह उनकी वापसी है।

Govinda Comeback: बॉलीवुड के जाने-माने स्टार गोविंदा लंबे ब्रेक के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक्टर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी कमबैक फिल्म, रूपा की ऑफिशियल घोषणा की, जिससे उनके करियर में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार उनके साथ एक्टिंग करेंगी, जबकि गोविंदा न केवल कास्ट को लीड कर रहे हैं बल्कि फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं।

गोविंदा ने अपने सफर के बारे में बताया

इवेंट में बोलते हुए, गोविंदा ने अपने करियर के उतार-चढ़ाव के बारे में खुलकर बात की, यह मानते हुए कि कई लोगों ने पिछले कुछ सालों में उन्हें खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें बार-बार कहा गया कि बॉलीवुड में उनका दौर खत्म हो गया है और वह कभी भी सफल वापसी नहीं कर पाएंगे।

आलोचना के बावजूद, एक्टर ने खुद पर अटूट विश्वास जताते हुए कहा कि जब भी ज़िंदगी में कोई चुनौती आती है, तो उनका हमेशा से मानना ​​रहा है कि नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके सफर के पीछे हिम्मत सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स रही है। ‘रूपा’ का मकसद नई पीढ़ी को इंस्पायर करना है

फिल्म के लिए अपना विज़न शेयर करते हुए, गोविंदा ने कहा कि रूपा आज के युवाओं से जुड़ने और दर्शकों को एक नया सिनेमाई अनुभव देने के लिए डिज़ाइन की गई है। उपदेश देने वाला मैसेज देने के बजाय, वह चाहते हैं कि फिल्म लोगों को अपने सपनों का पीछा करने और यह विश्वास दिलाने के लिए इंस्पायर करे कि पक्के इरादे से सफलता हमेशा मुमकिन है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह प्रोजेक्ट फिल्म देखने वालों पर एक गहरी छाप छोड़ेगा और उनका एक ऐसा पहलू दिखाएगा जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा।

गोविंदा के लकी नंबर 14 के पीछे की कहानी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, गोविंदा ने नंबर 14 के पर्सनल महत्व के बारे में भी बताया, इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे लकी नंबर बताया। उन्होंने 14 साल की उम्र में एक ज़िंदगी बदलने वाले स्पिरिचुअल पल को याद किया और कहा कि यह नंबर तब से उनकी यात्रा से गहराई से जुड़ा हुआ है।

एक्टर ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक ही हफ्ते में 14 फिल्में साइन की थीं – एक ऐसी कामयाबी जिसने उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बनने में मदद की। गोविंदा के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक लीडिंग सुपरस्टार के तौर पर 14 साल तक शानदार राज किया।

एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार

गोविंदा ने कहा कि वह फिल्मों में वापसी करने से पहले और इंतज़ार नहीं करना चाहते। अपनी वापसी को लेकर कॉन्फिडेंट, उन्होंने कहा कि अब फिर से उठने और एक नया सफ़र शुरू करने का समय आ गया है। रूपा के साथ, इस पुराने एक्टर को उम्मीद है कि वह दर्शकों से फिर से जुड़ेंगे और यह साबित करेंगे कि जुनून, लगन और आत्मविश्वास बॉलीवुड में एक शानदार दूसरी पारी की शुरुआत कर सकते हैं।