Punjab Bomb Threat : पंजाब में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

By
Harpreet Singh
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Punjab Bomb Threat : पंजाब में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी
Punjab Bomb Threat : पंजाब में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

धमकी भरी ईमेल में कई सरकारी कार्यालयों को भी निशाना बनाने की बात कही गई

Punjab Bomb Threat (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले लगतार धमकी भरे ईमेल भेजे जा रहे हैं। इन ईमेल में दर्जनों स्कूलों व सरकारी कार्यालयों को भी उड़ाने की बात कही जा रही है। ऐसा ही एक ईमेल आज सुबह मोहाली के स्कूलों को भेजा गया। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत स्कूल खाली करवा दिए और पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और बारीकी से स्कूल परिसरों की जांच की। हालांकि जांच के बाद ऐसा कुछ भी संदिग्ध सामान इन स्कूलों से नहीं मिला। फेज-6 स्थित शिवालिक पब्लिक स्कूल को सुबह करीब 9 बजे आॅफिशियल ईमेल पर यह धमकी भरा मैसेज आया। शिवालिक के कोआॅर्डिनेटर ने कहा कि उस वक्त दूसरा पीरियड चल रहा था, जब यह मेल आई। अब टीमें जांच कर रही हैं। बच्चों को ले जाने के लिए हमने परिनजों को मैसेज भेज दिया है।

मेयर कार्यालय और जालंधर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी निशाने पर

इन ईमेल में स्कूलों, मेयर कार्यालय और जालंधर-चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इधर, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जो मेल आज स्कूलों को भेजी गई उसमें पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का समर्थन करते हुए उन्हें अपना भाई बताया गया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि आज समाज इस ईमेल की पुष्टि नहीं करता है।

बीते कल भी ट्रेन के अंदर लिखे थे खालिस्तानी नारे

इससे पहले कल (12 जुलाई को) एसजेएफ के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन के अदंर स्लीपर कॉच में खालिस्तानी नारे लिखे गए थे।
पुलिस उन लोगों की पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने रात के अंधेरे में ट्रेन के डिब्बों पर ये नारे लिखे। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया है।

पीएम 15 और 17 जुलाई को आएंगे पंजाब

पीएम का 15 और 17 जुलाई को लुधियाना और जालंधर दौरा प्रस्तावित हैं। पीएम इन दो दिन में किसी भी दिन आ सकते हैं। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन की नई बनी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन वे चंडीगढ़ में भी 4 प्रोजेक्टों का उद्घाटन कर सकते हैं।

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