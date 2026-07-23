राष्ट्रीय राजधानी स्थित कनॉट प्लेस में दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को गुरुवार शाम 6.30 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (NDMC) के चेयरमैन एवं वाइस-चेयरमैन से टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद यह एडवाइजरी सामने आई है।

Connaught Place shut down (आज समाज), नई दिल्ली: राजधानी स्थित कनॉट प्लेस में दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को गुरुवार शाम 6.30 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। NEET विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने गुरुवार को एक जरूरी एडवाइजरी जारी की। इसके बाद कनॉट प्लेस स्थित संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया।

नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (NDMC) के चेयरमैन एवं वाइस-चेयरमैन की टेलीफोन पर दी गई सलाह के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिसमें कनॉट प्लेस स्थित तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शाम 6.30 बजे के बाद ऐहतियातन बंद करने का निर्देश दिया गया है।

मामले की गंभीरता को लेकर उठाया कदम

NDTA के प्रेसीडेंट अतुल भार्गव ने कहा, ”कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से टेलीफोन पर बातचीत हुई। उन्होंने कनॉट प्लेस स्थित सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 23 जुलाई को शाम 6.30 बजे तक बंद करने की सलाह दी। इनमें ऑफिस और रेस्तरां भी शामिल हैं।”

ट्रेड संगठन ने सभी दुकानदारों, ऑफिस प्रतिष्ठानों, रेस्तराओं और इलाके के लोगों से निर्देशों का सख्ती से पालन करने और इसे लागू करने में सहयोग करने के लिए कहा।

https://www.aajsamaaj.com/national/anna-hazare-holds-maun-andolan-in-maharashtra-over-delhi-student-protests-write-letter-to-pm-modi/528219/

सख्ती से पालन का आग्रह

एडवाइजरी में कहा गया, ”सभी प्रतिष्ठानों और इलाके में रहने वाले लोगों से आग्रह है कि निर्देशों का सख्ती से पालन करने में सहयोग करें। इसका मकसद आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी की हालत से बचाना और आपके संपत्ति को नुकसान से सुरक्षित रखना है।”

दिल्ली में प्रदर्शनों का दौर जारी

गौरतलब है कि दिल्ली में हाल के दिनों में छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की घटनाएं भी सामने आईं, जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। इसी पृष्ठभूमि में अन्ना हजारे ने मौन आंदोलन के जरिए छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। इससे पहले कई बॉलीवुड हस्तियां भी छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन कर चुकी हैं।