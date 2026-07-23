Sawan 2026: सावन में इस मंत्र का जाप बदल देगा किस्मत

शिव महापुराण एक ऐसा पुराण माना जाता है जिसमें शिव की महिमा के बारे में बताया गया है और शिव का आशीर्वाद पाने का मार्ग भी बताया गया है।

जानें, भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है?

Sawan 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में किसी भी पूजा-पाठ को लेकर कई नियम बनाए गए हैं और इनका पालन अत्यंत जरूरी होता है। यही नहीं जब हम अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं तो कुछ मंत्रों का जाप करना भी बहुत शुभ होता है। मंत्रों के जाप से अपने इष्ट को जागृत किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है।

ऐसे ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी एक सबसे शक्तिशाली मंत्र है जिसका जाप अत्यंत फलदायी होता है। आइए आपको बताते हैं शिव के इस प्रिय मंत्र के बारे में और सावन में इसका जाप करने से कौन से लाभ हो सकते हैं यह भी जानें।

भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है?

शिव महापुराण में शिव जी की महिमा का विस्तृत रूप में बखान मिलता है और उनकी पूजा के लिए कई अलग-अलग मंत्रों का वर्णन है, लेकिन जब शिव जी के सर्वप्रिय मंत्र की बात आती है, तो शिव पंचाक्षरी मंत्र ‘ॐ नम: शिवाय’ को ही माना जाता है।

इस मंत्र को पंचाक्षरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ॐ हो हटाकर इसमें पांच अक्षर होते हैं। इस मंत्र का नियमित जाप भी विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, लेकिन सावन में इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो भक्त सावन में मंत्र का नियमित जाप करता है उसके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है।

ॐ नम: शिवाय मंत्र का अर्थ और महत्व

इस मंत्र का अर्थ है मैं भगवान शिव को नमस्कार करता हूं। शिवमहापुराण में इस मंत्र का महत्व बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है जिससे उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है।

इस मंत्र का कंपन मन मस्तिष्क को खोल सकता है जिससे उस व्यक्ति को समस्त कार्यों में सिद्धि मिलती है। यह मंत्र पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की तरफ इशारा करता है और इन तत्वों की शक्ति को जागृत करने में मदद करता है।

सावन में ॐ नम: शिवाय’ मंत्र का जाप करने के लाभ

यदि कोई व्यक्ति सावन में नियमित या सोमवार के दिन इस मंत्र का जाप 11, 21, 51 या 108 बार करता है तो उसे शत्रुओं से विजय पाने में मदद मिलती है। उस व्यक्ति को अपनी लक्ष्य पाने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि के योग बनते हैं और इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

सावन में ॐ नम: शिवाय मंत्र का जाप भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका माना जाता है और इससे शिव का आशीर्वाद भक्त के जीवन में सदैव बना रहता है। अगर आप भी सावन के महीने में भगवान शिव के सर्वप्रिय मंत्र ॐ नम: शिवाय का जाप करें तो आपके जीवन में इसके शुभ लाभ दिखाई देंगे।

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