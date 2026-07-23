Ott Release This Week: मुसाफिर कैफे से लेकर आदर्श बाल विद्यालय तक, इस हफ्ते रिलीज हो रही ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

New OTT releases (July 20 - July 26): इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में घर में बैठ कर शानदार फिल्में देखना ज्यादा बेहतर होता है तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इस हफ्ते क्या देखें तो हम आपके लिए कुछ फिल्में और सीरीज लेकर आए हैं.

New OTT releases (July 20 – July 26): बारिश का मौसम घर पर आराम से समय बिताने का सबसे अच्छा मौका लेकर आता है और ऐसे में अगर आपके पास देखने के लिए बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज हों, तो वीकेंड और भी शानदार बन जाता है. 20 से 26 जुलाई के बीच Netflix, Prime Video, JioHotstar और SonyLIV जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई नई रिलीज दस्तक देने वाली हैं. इस सप्ताह रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर, डॉक्यूमेंट्री, स्पोर्ट्स और पीरियड ड्रामा जैसी अलग-अलग शैलियों का भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है. अगर आप अपनी अगली वॉचलिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो इन नई रिलीज पर जरूर नजर डालें.

मुसाफिर कैफे (Musafir Cafe Release Date 24 July On Netflix)

24 जुलाई को Netflix पर रिलीज होने वाली Musafir Cafe एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, जो दिव्य प्रकाश दुबे के चर्चित हिंदी उपन्यास पर आधारित है. आठ एपिसोड की इस सीरीज में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना मेन भूमिकाओं में नजर आएंगे. कहानी भोपाल और मसूरी की पृष्ठभूमि में तीन ऐसे अनजान लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी अचानक एक-दूसरे से जुड़ जाती है.

WWE: अनरियल सीजन 3 (WWE: Unreal Season 3 Release Date 21 July On Netflix)

रेसलिंग पसंद करने वालों के लिए 21 जुलाई से Netflix पर WWE: Unreal Season 3 स्ट्रीम होगी. पांच एपिसोड की ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज WWE के पर्दे के पीछे की दुनिया दिखाती है, जहां WrestleMania 42 की तैयारियां चल रही हैं. इस सीजन में जॉन सीना के विदाई दौरे को खास तौर पर दिखाया गया है. इसके अलावा कोडी रोड्स, सीएम पंक, सेथ रॉलिन्स, बेकी लिंच, लिव मॉर्गन, एजे ली, ब्रॉन ब्रेकर, ट्रिक विलियम्स और ओबा फेमी जैसे कई बड़े सुपरस्टार भी नजर आएंगे.

आदर्श बाल विद्यालय (Adarsh Baal Vidyalaya Release Date 24 July Prime Video)

24 जुलाई को Prime Video पर आने वाली Adarsh Baal Vidyalaya एक हल्की-फुल्की कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है इसमें केके मेनन एक ऐसे अनोखे प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक सरकारी स्कूल की तस्वीर बदलने का सपना देखते हैं उनका मकसद स्कूल को इतना बेहतर बनाना है कि उन्हें कैम्ब्रिज की स्पॉन्सर्ड यात्रा जीतने का मौका मिल सके बिस्वपति सरकार और समीर सक्सेना द्वारा बनाई गई इस सीरीज का निर्देशन हिमांक गौर ने किया है कलाकारों में अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, अभिमन्यु सिंह, प्रसन्ना बिष्ट और देवेन भोजानी भी शामिल हैं

स्टुअर्ट फेल्स टू सेव द यूनिवर्स (Stuart Fails to Save the Universe Release Date 24 July JioHotstar)

The Big Bang Theory के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है इसका स्पिन-ऑफ Stuart Fails to Save the Universe 24 जुलाई को भारत में JioHotstar पर रिलीज होगा इस साइंस-फिक्शन कॉमेडी सीरीज में केविन सुसमैन एक बार फिर स्टुअर्ट ब्लूम के किरदार में लौट रहे हैं उनके साथ लॉरेन लैपकस, ब्रायन पोसेन और जॉन रॉस बोवी भी नजर आएंगे वहीं, क्रिस्टीन बारांस्की, विल व्हीटन और जोशुआ मालीना जैसे परिचित चेहरे विशेष भूमिका में दिखाई देंगे.

72 Hours – Netflix

कॉमेडी फिल्मों के शौकीनों के लिए 72 Hours 24 जुलाई को Netflix पर रिलीज होगी. फिल्म की कहानी 40 साल एक विज्ञापन कंपनी के अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गलती से युवाओं के एक बैचलर पार्टी ग्रुप चैट में जुड़ जाता है. अपने करियर को बचाने की कोशिश में शुरू हुआ ये सफर जल्द ही मजेदार और अप्रत्याशित घटनाओं की लंबी श्रृंखला में बदल जाता है.

पल्लीचट्टम्बी (Pallichattambi Release Date 24 July SonyLIV)

टोविनो थॉमस और कायाडू लोहार स्टारर Pallichattambi 24 जुलाई 2026 को SonyLIV पर स्ट्रीम होगी दिजो जोस एंटनी के निर्देशन में बनी ये मलयालम पीरियड एक्शन ड्रामा 1950 के दशक के अंत के केरल की पृष्ठभूमि पर आधारित है. फिल्म में कृष्णा पिल्लई की कहानी दिखाई गई है, जिसे चर्च की देखरेख में पाला जाता है, लेकिन बाद में वो अपने गांव को एक प्रभावशाली जमींदार के खिलाफ संघर्ष में नेतृत्व देता है सिनेमाघरों में रिलीज के बाद अब ये फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में भी OTT पर उपलब्ध होगी.